Vinderrecept: Ingen rødvin og tidligt i seng

CHARLOTTENLUND (Ekstra Bladet): Danmarks oftest sejrende elitesportsmand - Birger Jørgensen - kan søndag eftermiddag sætter sin tredje derbysejr i historiebogen.

Han sætter sig op bag E Type Cash, der er en af favoritterne til sejren i årets største danske travløb - den er Ekstra Bladets favorit, mens mange andre peger på først og fremmest den flotte røde hest Empire.

Birger Jørgensen, der har vundet over 8000 sejre, kommer ikke til at forberede sig særligt til løbet - men han har dog en huskeregel.

- Det gælder om at få sovet og være udhvilet, så man ikke er træt på bagsmækken, fortæller han til Ekstra Bladet, mens han klæder om efter hoppederby-dagen.

Mens mange af de øvrigt jydske konkurrenter overnatter i og omkring Charlottenlund i derbyweekenden, sætter Birger Jørgensen sig ind i bilen og kører til Aarhus for at være udhvilet til derby-dagen.

- Jeg sov i København fra fredag til lørdag. Løbene sluttede halv sent fredag, og vi var tidligt i gang lørdag. Søndag klokken otte kører jeg retur til Charlottenlund, siger han.

Marginalerne afgør derbyet

Blandt 10 køreture er den bag E Type Cash den vigtigste. Førstepræmien i Dansk Trav Derby er 573.000 kroner.

- Jeg ved ikke, hvad jeg selv gør i løbet, for jeg ved jo heller ikke, hvad de andre gør, svarer han undvigende på spørgsmålet om taktikken - og det undvigende svar er ikke lig med en defensiv taktik.

Så overlegen var Birger Jørgensen og E Type Cash i derbyprøven - og den havde endda tabt en tung sko. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Det kan jeg ikke love. E Type Cash er naturlig ivrig fra start, så de første 100 meter er jeg nærmest blind passagerer, men efterfølgende er der ingen problemer med at styre den, siger Birger Jørgensen, der ved, at man skal være på toppen for at vinde.

- Hvis jeg skal vinde, så skal jeg være bedre taktisk end de andre. Med det tætte derbyfelt bliver det et spørgsmål om marginaler, hvem der vinder, siger Danmarks oftest sejrende kusk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det siger derbykuskene! Bent Svendsen Hvem vinder derbyet? - Encore Cloc, hvis den altså ikke gik 'derbyet' i Derbyprøven. Det viste en giftig præstation senest og er på vej frem, og så har den fordel af, at den ikke kommer med i noget køring undervejs. Hvad skal der til før du vinder med Elegant C N? - Mirakler Flemming Jensen Hvem vinder derbyet? - Det har jeg ingen anelse om. Hvad skal der til, før du vinder med Emoji? - Der er et par stykker af forhåndsfavoritterne, der skal fejle. Ken Ecce Hvem vinder derbyet? - Empire Hvad skal der til for, at I vinder? - Jeg tror bare, at det er den bedste hest. Steen Juul Hvem vinder derbyet? - Empire. Hvad skal der til, før du vinder med Extreme? - Det er godt spørgsmål, som jeg ikke har noget fornuftigt svar på. Men jeg skal i hvert fald til spids og så have lov til at sænke tempoet. - Hvad skal der til, før enten de andre deltagere (Enjoy The Game eller Ecco C N) vinder? - Jeg skal svare spidsen, og så skal en af de andre sidde med på hug. Det er urealistisk, at en af de to vinder. Jeppe Juel Hvem vinder derbyet? - Empire. Hvad skal der til, før du vinder med Eric The Eel? - At de andre kører tosset, og jeg har lige så meget held, som jeg havde lørdag. Henrik Lønborg Hvem vinder derbyet? Det er der flere heste, der kan. Vi kan risikere, at de tre forhåndsfavoritter kører så hårdt på hinanden, at en outsider, som ingen regner med vinder. Skal jeg nævne en, så nævner jeg to: Empire eller E Type Cash. Hvad skal der til, før du vinder med Encore Cloc? Det scenarie, som jeg lige har sagt - og at hesten er helt på toppen. Det tyder det på, at den er.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Træneren: Det er bedst Birger kører

Der var propfyldt på Charlottenlund Travbane, da Gordon Dahl sidste år vandt derbyet med Dumbo. I år bliver det et magert tilskuertal på grund af corona-nedlukningen. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Sidste år var det Gordon Dahl, der vandt Dansk Trav Derby med Dumbo.

- Det er stadig uvirkeligt for mig, at jeg vandt det løb. Men jeg nyder det hele, når jeg tænker tilbage på dagen. Der var jo en vild stemning med 8000 tilskuere - og jeg vil godt inderømme, at jeg ofte ser løbet på computeren. Det er lidt trist og kedligt, at der ikke kan komme mange til derbyet i år. Normalt render vi jo også en masse sammen om aftenerne, så det er lidt af en fesen fornemmelse i år, siger Gordon Dahl, der har stor tiltro til E Type Cash.

- Det er en hest blandt de bedste i årgangen. Jeg tror, at den løber med om sejren, men den kan også gå godt og så blive nummer fire eller fem. Men jeg tror ikke, at Empire er så overlegen. Den kan godt få bøvl med at klare sidste omgang, siger den nordjyske travtræner.

Han har bevidst valgt at sætte sig selv på sidelinjen og dermed Birger Jørgensen i sulkyen.

- Sådan som jeg er, så er det lettere for mig at køre en hest, der står til odds 25 end en forhåndsfavorit. De gode er Birger Jørgensen bedre til at køre, siger Gordon Dahl.

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND SØNDAG 30. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 5-10-6-8

V75-2: 5-7-10-9-11-12

V75-3: 3 (6-2)

V75-4: 5-3-4-7

V75-5: 2 (7-10)

V75-6: 5-6-4-10-9

V75-7: 1-3

480 kroner V4 - spilstop kl. 13.30

V4-1: 5-2-1-10-7-8

V4-2: 4-6-11-10-5-3-12

V4-3: 2-1-8-6

V4-4: 4 (6-8)

336 kroner V5 - spilstop: kl. 15.43

V5-1: 3 (6-2)

V5-2: 5-3-4-7

V5-3: 2 (7-10)

V5-4: 5-6-4-10-9

V5-5: 1-3

40 kroner

Scor millioner på Derbydagen

Efter storløbssejr: Det hemmelige våben