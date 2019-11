VM-toer tilbage til Danmark

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND SØNDAG 10. NOVEMBER

Dagens fidus: Vores Wozniacki (12 i V5-1) har fået et skidt startspor, men det er en klassehest, der altid yder sit bedste. Kusken er offensiv, så den bliver sikkert kørt frem tidligt i løbet, og slipper den bare nogenlunde let igennem, kan den overraske. Dagens sikre: Come On Party (3 i V4-3) har fået en fin opgave her, og jeg synes hesten virker til at kunne gå op gennem klasserne, og alt andet end en sejr må være skuffende.

Det er første start siden den sensationelle andenplads i VM-løbet i New York i oktober.

Løbet, som Slide So Easy deltager i på Charlottenlund Travbane, er N. J. Koster Memorial, der har Tarok på listen over tidligere vindere.

Slide So Easy er p.t. Danmarks travstjerne nummer et. Det gør selvfølgelig Flemming Jensen stolt – men han ærgrer sig alligevel over, at den ikke ligner Tarok bare lige en lille smule.

- Det er faktisk synd, Slide So Easy ikke er rød og har en hvid blis, så var den blevet en kæledægge på niveau med de mest populære heste, siger travtræneren fra Hjallerup til Ekstra Bladet.

- Hos folk, der ikke følger hestesporten, sælger røde heste bare bedre end sorte heste.

- Slide So Easy er faktisk så sød og rar en hest, at alle kan gå ind til den.

- Der har være mange folk forbi gården for at se den, og den tager det helt stille og roligt og er helt upåvirket af det, siger Flemming Jensen.

Slide So Easy vandt i august Mesterskab for Danmark. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Sidste år var Slide So Easy tæt på sejren i N. J. Koster Memorial. Spørgsmålet er, om det bliver dansk sejr søndag, hvor sidste års vinder – svenske Justine Ås – også er på startlisten.

- Hesten holder normal form, ikke den der hysteriske form den havde, da den løb en 1.10-tid i Charlottenlund - det var lidt ekstra. Men normal form synes jeg.

- Søndag har vi fået startspor otte, så det ligger i kortene, at det bliver et rygløb, men det har den jo vist mange gange, at den også klarer det. Alle heste i den klasse mestrer jo det meste.

- Det er klart, jeg er optimistisk – det er jeg altid, når jeg kører den – det skal man være, når man kører sådan en type hest.

Har taget turen fint

Siden hjemkomsten til Danmark har Slide So Easy bare passet sin træning.

- Alt virker normalt med hesten. Den holder godt humør, og jeg er ikke klogere, end at det ser ud til, den har taget turen fint.

- Der gik jo faktisk over en uge fra den tog herfra og til, den stod på Åke Svanstedts gård, og på den uge var den fire forskellige steder. Men det har den også taget fint.