Tristesse i Stoke

For ikke så længe siden var Stoke en veletableret Premier League-klub, men den helt store nedtur truer for traditionsklubben, som mandag aften må imødese en vanskelig hjemmekamp i The Championship

Først åbnede Stoke sæsonen på nærmest håbløs vis. Ikke én eneste af de første 10 ligakampe kastede en sejr af sig.

Dét for et hold, som blev handlet blandt en af oprykningsfavoritterne hos bookmakerne. Tæller man sidste sæson med, betød det, at The Potters nåede op på 16 ligakampe i streg uden gevinst.

Endelig smagte man så sejrens sødme på 11. spilledag, og fulgte det straks op med endnu en sejr, og der lød pludselig positive toner fra Stoke-lejren. Kun for at se dem synke tilbage i tristesse med nu to nye nederlag til samlingen.

Eftersom deres udesejr over Swansea i 11. runde kom totalt ud af det blå, kan man intet udelukke, når de får besøg af West Bromwich Albion mandag aften. Specielt ikke i The Championship. Men gæsterne virker ganske enkelt alt for solide til at lade sig slå af bundholdet.

West Bromwich har kun tabt én ligakamp i denne sæson. Ude mod Leeds. Sæt det overfor Stoke med én sejr i 12 hjemmekampe, når vi tæller sidste sæson med. The Baggies bankede Stoke i begge ligaopgør i sidste sæson og har kun ét nederlag i deres seneste ni møder.

West Bromwich er ikke blevet dårligere i mellemtiden, Stoke er åbenlyst ikke blevet bedre, og har i denne sæson tabt hjemme til tre af de hold, der sammen med West Bromwich er med til at udgøre top fem.

Det rene to-tal kan spilles helt op til 2.50, jeg foretrækker nedenstående variant, der giver odds 2.09 i gevinst ved udesejren og det halve indskud retur ved uafgjort.

Artiklen fortsætter under billedet...

Slaven Bilić og West Bromwich skal forsøge at skaffe de tre point mod Stoke. Foto: AP.

Man kan også skele til kortspillet, hvis man kunne tænke sig et alternativ. Trods deres fænomenalt dårlige resultater render Stoke-spillerne ikke rundt og taber sutten, men har fået færrest kort af alle i The Championship.

De ligger med et gennemsnit på blot 1.14 gule kort pr. kamp, mens aftenens gæsterne ligger på 1.79, og ingen af deres seneste fem møder havde mere end fire gule kort at byde på.

Stoke skulle ifølge seneste meldinger være uden Ryan Shawcross, Thomas Edwards og Peter Etebo, mens gæsterne har Nathan Ferguson i karantæne og angiveligt også Kieran Gibbs på skadesbænken. Til gengæld skulle der være håb om atter at se Kenneth Zohore i aktion for West Bromwich.

Spilforslag:

The Championship mandag 20.45

Stoke – West Bromwich (asian handicap -0.25) 2 odds 2.09

Under 4 kort odds 1.92 bet365

