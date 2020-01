United kan forlænge Arsenals lidelser

De seneste otte gange disse to klubber mødte hinanden, kom begge hold på tavlen. Syv af de otte opgør havde også mindst tre mål. 1. januar er det præcis ét år siden, at Tottenham senest præsterede et clean sheet i Premier League. 12 hele måneder… for en klub som Tottenham!

Deres seneste seks udekampe i træk havde begge hold på tavlen, og det er 15 hjemmekampe siden, at Southampton præsterede et rent bur på eget græs. I 13 af de 15 hjemmekampe var begge hold på tavlen. Jeg går efter den forsigtige ”begge hold på tavlen” og jeg går efter to-tallet på en draw-no-bet.

Southampton har vundet to af deres seneste 12 hjemmesejre, og disse sejre kom mod Norwich og Watford, tabellens to nederste hold. Mere end to gange pengene på Harry Kane som målscorer er også værd at overveje.

Manden har scoret i Tottenhams seneste to kampe hen over julen, og så har et eller andet med at spille imod Southampton. Han var nemlig på tavlen imod Saints de seneste fem gange, Tottenham stod overfor klubben fra Sydkysten.

Spilforslag:

Nytårsdag kl. 16.00

Begge hold scorer odds 1.57

(draw-no-bet) 2 1.57

Harry Kane scorer odds 2.12

Watford – Wolves

De to klubber spillede to ligakampe mod hinanden i 2019. I den ene var der syv hjørnespark, i den anden var der ni hjørnespark. Watford har været ekstremt påpasselige i deres seneste tre hjemmekampe, hvori de har holdt buret rent i alle. I disse tre kampe var der hhv. otte, otte og ni hjørnespark.

En opskrift der virker, viger man ikke fra, ikke når man ligger, som Watford gør i tabellen, så der må forventes samme tilgang til hjemmekampen mod Wolves, og odds 2.20 på højst ni hjørnespark virker som et anstændigt spil.

Det virker heller ikke som helt ude i skoven, at Watford skulle få flest kort i hjemmekampen. De har spillet tre hjemmekampe under Nigel Pearson, og fik i disse kampe tre, fire og fire gule kort, samt et gult/rødt i den sidste. I alle tre fik de selvfølgelig flest kort.

Spilforslag:

Nytårsdag kl. 16.00

Under 9.5 hjørnespark odds 2.20 Betfair Sportsbook

Watford flest kort (handicap -0.5) 1 odds 2.00 Unibet

Arsenal – Manchester United

Med mindre Arsenal ligefrem går hen og høster et hurtigt føringsmål, ligner det en kamp, som ligger lige til Manchester United. De har forholdsvis store vanskeligheder ved at sætte sig igennem mod hold, hvor de selv skal skabe spillet. Det behøver de ikke gøre mod Arsenal.

På Emirates og selv i deres nuværende forfatning er det Arsenals 'pligt' at skabe kampen, mens United kan læne sig tilbage og forsøge at absorbere presset. Det har de været ganske gode til i denne sæson og vandt eksempelvis udekampen mod Manchester City, som nogen måske stadig husker.

Arsenal har utrolige én sejr i 15 kampe, og dén kom på udebane. De er på syv hjemmekampe i træk uden sejr, de seneste fire i træk blev tabt, og det må have været en kold klud i fjæset at se Chelsea løbe med sejren i en kamp, hvor man fører 1-0 med 10 minutter tilbage. Jeg satser på United med gardering på krydset.

Spilforslag:

Nytårsdag kl. 21.00

(draw-no-bet) 2 odds 1.85 Bwin