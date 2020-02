Utrolig kupon: Dansker vekslede tier til million

Man behøver ikke satse store beløb for at hive den helt store gevinst hjem.

Det må være konklusionen, efter en dansk spiller i weekenden vekslede en tier til 1.089.093 kroner takket være en kupon med 15 kampe, der alle gik rent hjem.

Den dygtige - og lidt heldige - spiller havde således gættet på udfaldet af hele 15 kampe og satset beskedne ti kroner hos Danske Spil.

Skæbnen ville, at alle kampene endte, som de skulle.

Blandt andet fordi Christian Eriksens Inter leverede et stort comeback og slog bysbørnene fra AC Milan med 4-2, men også takket være Pione Sistos sejrsmål i sidste øjeblik.

Celta Vigos sejr over Sevilla var kuponens største overraskelse, men flere andre kampe bidrog også pænt til det samlede odds på hele 108.929,3.

Du kan se hele kuponen nedenfor..

Hos Danske Spil, som nu får fornøjelsen af at udbetale pengene, har man sjældent set noget lignende.

- Danske Spil vil gerne ønske stort tillykke til vores dygtige og heldige Oddset-kunde. At ramme 15 kampe lige på er i sig selv en fantastisk præstation.

- Dette er samtidig et af de højeste odds, vi nogensinde har set gå hjem på et enkelt væddemål på Oddset, siger Danske Spils sportspilschef, Jens Nielsen.

Kuponen blev indleveret på en Q8-tank i Viby, og den nyslåede millionær ærgrer sig næppe over at have forlænget turen til tankstationen med et par minutter.

