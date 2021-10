Vandt million på derby-drama

En skarp tipper scorede en solid gevinst på Brøndbys sejr over FCK i søndagens derby

Mens der var udbredt jubel på Vestegnen, så hang mundvigene nedad hos de københavnere, der holder med FCK, efter de blågules derbysejr søndag eftermiddag.

Men ikke så langt fra FCKs' hjemmebane, Parken, var der i hvert fald en person, der kunne juble over Brøndbys 2-1 sejr.

Således kunne en skarp tipper fra Østerbro i København se lidt mere end en million kroner glide ind på kontoen, da hans Tips 13-kupon til 144 kroner gik hjem. Blandt andet, fordi han havde en hjemmesejr i Brøndby som en af sine fem sikre i systemet R 4-4-144, hvor de otte øvrige kampe var hel- eller halvgarderede.

Brøndbys 2-1-sejr var med til at sikre en københavner en gevinst på mere end en million kroner. Foto: Lars Poulsen

- Det mest bemærkelsesværdige er næsten, at han havde et sikkert kryds uden garderinger i Silkeborg-OB, og her scorede Max Fenger fra OB til 1-1 i overtiden, udtaler Søren Marschall Augustesen, Tips-ansvarlig i Danske Spil, i en pressemeddelelse.

- Og så var tipperen meget tæt på at ryge på en af sine andre sikre kampe, hvor han havde spået en hjemmesejr til FC Midtjylland over Sønderjyske. Men den gik også hjem, for hjemmeholdet scorede i de allersidste sekunder af tillægstiden.

Den glade vinder måtte dog bide negle til langt ud på aftenen, før gevinsten kunne fejres.

Således havde han brug for hjemmesejr eller uafgjort i aftenkampen mellem Atletico Madrid og Real Sociedad, hvor Luis Suarez først sikrede slutresultatet 2-2 i det 77. minut.

I alt vandt den glade tipper 1.002.328,50 kroner.

Udenfor banen var søndagens derby præget af drama og ballade, der blandt andet førte til, at en tjenestemand måtte trække sin pistol, ligesom der blev rejst ikke færre end 61 sager om vold mod politiet.