Varme Wilczek på pletten

Brøndby har ikke haft problemer med at score i denne sæson, selvom deres polske kaptajn holdt en mindre pause fra netop dén kunst, men det lader til, at Kamiil Wilczek igen har fundet formen

Se også: Det rene vanvid: Dansk fodbold-ekspert rammer ny million-gevinst

Det er ofte værd at holde øje med en frontmand, når denne ser ud til at bevæge sig ind i stime, se bare på Robert Lewandowski nede i Bayern München, som tilsyneladende slet ikke kan holde op med at score. Er Wilczek på vej ind i sådan en stime?

Han var på pletten to gange mod FC København i 3-1 sejren og fulgte det op med to pinde mere mod Lyngby i sidste uges 3-0 sejr. En sejr, der sendte Brøndby foran Randers i tabellen, og de blev dér, fordi Randers mandag aften tabte hos FC Midtjylland.

Dér vil Brøndby selvfølgelig gerne blive, altså foran Randers, og med tre mål i begge de seneste kampe, har selvtilliden fået et skud, som jeg satser på, giver dem tre point søndag eftermiddag, hvor en scoring af Wilczek også synes værd at jagte. Manden var på tavlen i tre af Brøndbys seneste fire kampe mod Randers, blandt andet i de seneste to hjemmekampe.

Der har været mindst tre mål i Brøndbys seneste fem ligakampe i træk. I fire af dem var begge hold på tavlen. Randers har scoret i otte kampe i træk, de scorede også i 2-2 kampen mod Brøndby på hjemmebane i juli. De scorede også de seneste fire gange, de gæstede Brøndby Stadion.

Det samme gjorde Brøndby dog også, og det dufter bare en målrig affære på Vestegnen søndag eftermiddag. Brøndby har scoret mindst to mål i deres seneste fire møder med Randers, og det fører os på en måljagt i søndagens næstsidste Superligadyst.

Jeg tror, at Brøndby som minimum hiver ét point ud af kampen og da jeg samtidig forestiller mig en målrig affære, vælger jeg det spil hos Youbet, der kombinerer 1X-udfaldet med mindst tre kasser, og går desuden på jagt efter en Wilczek-kasse hos Danske Spil.

Spilforslag:

Superligaen søndag 16.00

Brøndby – Randers FC

1X + over 2.5 mål odds 2.05

Wilczek scorer odds 2.10 Danske Spil

Her halter bookmakerne efter: Hjørnespark er vejen til guldet

Henriks simple trick: Slå bookmakeren næsten uden risiko