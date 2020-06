Skatteminister Morten Bødskov (S) vil stramme reglerne for bettingreklamer.

Det siger han i en skriftlig kommentar.

- Spilområdet optager mig meget, og jeg er åben for at lytte til alle gode forslag, siger han.

- Jeg går ind for en strammere regulering, men jeg ser ikke et decideret forbud for mig. Det skyldes, at overregulering kan føre flere ud på det ulovlige spilmarked. Derfor er det en balance, hvor vi skal tænke os godt om, hver gang vi strammer skruen.

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand mener, at der skal være et fodbud mod spilreklamer. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Udtalelsen kommer, efter at reklamer for spil har været et stort emne på dagsordenen mandag.

Debatten blev sparket i gang af fodboldlandstræner Kasper Hjulmand, som i radioprogrammet 'Fremkaldt' på Radio4 afviste, at han ville opfordre til spil og betting.

Danske Spil er en af hovedsponsorerne for det danske landshold.

- Jeg synes ikke, at jeg kan opfordre til spil og betting. Det kommer jeg aldrig til at stå på mål for at give videre til nogen, at det er en god ting at gøre, sagde Kasper Hjulmand i radioprogrammet.

Udtalelsen fik Center for Ludomani til at kalde Hjulmands udtalelser for 'fremragende'. Og Morten Bødskov er enig i, at betting kan føre til store problemer.

- Vi skal forhindre, at spil som underholdning bliver til spilafhængighed, hvor folk kan ende med at gå fra hus og hjem. Derfor vil jeg indkalde til politiske drøftelser efter sommerferien om en aftale, der blandt andet skal stramme reglerne på spilområdet, siger skatteministeren.

