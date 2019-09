Vild med dans-formel 'afslører': Her er favoritten

Den første vinder hed Mia Lyhne, og hvem skal følge i de kække dansespor i den nyeste udgave af det evigt populære TV-program? Med i feltet er blandt andet den tidligere bokse-champ Mikkel Kessler, bordtennisspilleren Michael Maze, kokken Umut Sakarya og skuespillerinden Marie Bach Hansen.

Sidstnævnte lader til at være et varmt bud, men den største favorit er Neel Rønholt, hvis man skal tro spilselskaberne og, ikke mindst, en mere eller mindre videnskabelig udregning baseret på diverse kendetegn om deltagerne.

Neel Rønholt er en kvinde med mange talenter. Dans er tilsyneladende et af dem. Foto: Mogens Flindt

Det er BT, der skriver, at når man sætter alle de tidligere 15 vindere 'på formel', peger gennemsnittet på, at vinderen skal være 'en mørkhåret 31-årig skuespiller fra København'. To gange tidligere har man haft held til med formlen at udpege vinderen, inden konkurrencen overhovedet var gået i gang, mens det kiksede i 2017. Udregningen blev ifølge BT ikke udført i 2018, hvorfor man kan sige, at testen har ramt plet i 66 procent af tilfældene. Eller forkert hver tredje gang, alt afhængig af hvor sortsynet man er.

Mikkel Kessler skal have gang i en anden form for benarbejde til årets Vild med Dans, hvor han danner par med Mille Funk. Foto: Mogens Flindt

Marie Bach Hansen skulle som nævnt være en varm kandidat, der passer på vinderkarakteristikken, men hun må i testen afgive den absolutte favoritværdighed til Neel Rønholt, fordi hun har farvet sit hår platinblond!

Der er forholdsvis stor forskel i de udbudte odds på 'Vild med Dans', og hvis formlen virkelig er god nok til at ramme plet i to ud af tre tilfælde, er det ekstremt fristende at springe på de odds 5.00, som bet365 har på Neel Rønholt som vinder. Ligeså med de odds 10.00 som Unibet har på Marie Bach Hansen.

Udvalgte vinder-odds - Vild med Dans Danske Spil bet365 Unibet

Neel Rønholt 4.50 5.00 2.75

Maria Bach Hansen 8.50 8.00 10.00

Jakob Fauerby 6.50 6.50 7.00

Oscar Bjerrehus 5.50 6.00 7.50

Mikkel Kessler 10.00 9.00 12.00

Michael Maze 12.00 11.00 15.00

Vild med Dans: Kan Fauerby trodse formlen?

Vild med Dans glider fredag aften over Tv-skærmene for første gang i denne sæson, og sangerinden Anne Dorte Michelsen er blandt favoritterne til at ryge ud i første hug

Ovenfor har vi kigget nærmere på vinderoddsene for hele 'Vild med Dans', og i den forbindelse også på, at man tilsyneladende kan sætte konkurrencen på formel.

Formlen er baseret på alle tidligere sæsoner af den populære konkurrence, og indeholder ifølge BT parametre som alder, profession, bopæl, hårfarve og køn. Og ligesom man kan udpege en vinder, kan man også anvende fremgangsmåden til at forsøge at hitte ud af, hvem der næste gang stemmes ud.

Michael Maze lader battet ligge og trækker istedet i danseskoene sammen med partner Mie Moltke. Foto: Mogens Flindt

Skal formlen denne gang få ret, bliver det fredag aften en kort fornøjelse for Jakob Fauerby at være deltager. Den 42-årige skuespillers karakteristika er dén person, som passer på gennemsnittet af dem, der i tidligere sæsoner blev stemt først ud. Det er dog i noget nær lodret uenighed med bookmakernes tiltro til Fauerby.

Han er i stedet i favoritfeltet hos de fleste af markedets spilselskaber til at vinde hele konkurrencen, måske fordi han danner par med Silas Holst, der tidligere har vundet 'Vild med Dans' to gange.

Bookmakerne har i stedet et godt øje til Birgit Aaby og Anne Dorte Michelsen, men tør man stole blindt på formlen, skal man skynde sig at slå til de odds 25.00, som Jakob Fauerby giver hos Unibet til at vinke farvel fredag aften.

Udvalgte odds - Vild med Dans – hvem ryger ud Danske Spil bet365 Unibet

Birgit Aaby 4.00 4.00 2.75

Anne Dorte Michelsen 4.00 4.00 6.00

Coco O. 8.00 8.00 7.50

Umut Sakarya 6.00 7.00 8.00

Michael Maze 8.00 8.00 9.00

Mikkel Kessler 12.00 12.00 12.00

