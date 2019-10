Vild med Dans: Ikke mere til Maze

Michael Maze synes ikke helt at være i besiddelse af samme kontrol over dansetrin, som han har over de små bordtennisbolde, og fredag er han den store favorit til at forlade Vild med dans 2019

Så gik den trods alt ikke længere for Birgit Aaby og Frederik Nonnemann, som to gange formåede at snyde bookmakernes vurderinger og danse sig videre i TV 2-programmet. Anden gang parret havnede i omdans, var det dog slut med kærligheden fra seerne, og ny favorit til at vinke farvel til programmet er i stedet Michael Maze og partneren Mie Moltke.

Netop de to var i omdans i sidste uge, i øvrigt for anden gang i år at de måtte igennem ”forlænget spilletid”, og bookmakerne tvivler på, at troldmanden fra bordtennisbordet klarer skærene tre gange. Umiddelbart er Oscar Bjerrehuus vurderet som den største ”trussel” for Mazes afgang.

Mikkel Kessler var ellers en overgang voldsomt ude i tovene sidste fredag, og slår det atter klik på gulvet, når han og Mille Funk skal i aktion, kan der være guf i at satse på ti gange pengene på mesterbokseren.

Mikkel Kessler og Mille Funk fredag 11. oktober. Foto: Martin Sylvest.

I den anden ende af skalaen er der ikke de store rokader blandt favoritterne. Dén status sidder Jakob Fauerby og Neel Rønholt tungt på sammen med deres respektive partnere. Det nye er dog, at Christopher Læssø har danset sig ned til kun at give et-cifret odds retur efter en flot og følelsesladet tur på gulvet i sidste uge.

Udvalgte odds - Vild med Dans – hvem ryger ud Danske Spil bet365 Unibet

Michael Maze 2.00 2.00 2.10

Oscar Bjerrehuus 3.00 3.00 3.00

Umut Sakarya 5.00 5.50 5.00

Mikkel Kessler 10.00 10.00 11.00

Coco O. 18.00 18.00 17.00

Christopher Læssø 25.00 23.00 26.00

Udvalgte vinder-odds - Vild med Dans Danske Spil Bet365 Unibet

Jakob Fauerby 2.40 2.60 2.75

Neel Rønholt 2.70 2.60 2.25

Coco O. 7.50 7.00 8.00

Christopher Læssø 7.00 9.00 8.00

Mikkel Kessler 18.00 15.00 15.00

Umut Sakarya 12.00 12.00 14.00

Oscar Bjerrehuus 35.00 34.00 33.00

Michael Maze 75.00 67.00 70.00

