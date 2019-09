Vild med Dans: Overlever mesterkokken bundkarakterer?

Dommerne var ikke just vilde med mesterkokken Umut Sakarya og makkeren Jenna Bagges benspjæt på dansegulvet i sæsonens første udgave af Vild med Dans

Der var bundkarakterer fra dommerne, da parret havde været på gulvet i premiere-udsendelsen, og havde man vidst på forhånd, at danseevnerne ikke var overvældende, havde man i sidste uge havde skudt til de odds 8.00, som de stod til at blive stemt ud i første udsendelse.

Fra denne røg ingen deltagere ud, og odds 8.00 kigger man nu langt efter på Sakarya/Bagge, der i stedet er næststørst favorit til at blive de første til at forlade konkurrencen. Favoritværdigheden sidder sangerinden Anne-Dorte Michelsen stadig på, selv hos Unibet, der oprindeligt følte sig ret sikre på, at Birgit Aaby røg ud i kulden ved først kommende lejlighed.

Er seerne lige så enige med dommerne i, at Umut Sakarya bør holde sig til køkkengryderne fremfor dansegulvet, kan der hurtigt vise sig stor værdi i fire gange pengene på, at han må takke af fredag aften, som Unibet udbyder.

I den samlede konkurrence er der også sket en forrykning af oddsene, da Jakob Fauerby viste sig mere effen på brædderne, end umiddelbart antaget. Skuespilleren, der om ikke så længe skal være far, danner par med rutinerede Silas Holst og de skulle blot bruge én udsendelse på at danse sig til en favoritværdighed i den samlede konkurrence.

Udvalgte odds - Vild med Dans – hvem ryger ud Danske Spil bet365 Unibet

Anne Dorte Michelsen 2.50 3.20 2.25

Umut Sakarya 3.75 3.50 4.00

Birgit Aaby 5.00 6.50 6.00

Oscar Bjerrehuus 8.50 6.50 7.50

Mikkel Kessler 15.00 12.00 15.00

Michael Maze 25.00 19.00 20.00

Udvalgte vinder-odds - Vild med Dans Danske Spil bet365 Unibet

Neel Rønholt 4.00 4.40 2.75

Jakob Fauerby 3.75 3.50 3.50

Maria Bach Hansen 8.00 8.00 10.00

Coco O. 8.00 8.00 10.00

Christel Pixie 11.00 9.00 10.00