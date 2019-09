Villa passer på formstærke Hammers

Det var ikke ligefrem nogen prangende afslutning på ugen, vores betting-klumme fyrede af. Havde Sergio Agüero bare scoret ét mere, havde der været overskud, så man kan snakke om marginaler, og dem får man forhåbentlig på sin side på et anden tidspunkt. Men få mig ikke startet med det tredje nederlag i træk til FCK på udebane!

Nå, vi må i gang med en ny uge, og lad os bare blive ved mandagens duel i Premier League, hvor Aston Villa tager imod West Ham, og lad os starte med kort-spillet. Villa har spillet to hjemmekampe og har fået to gule kort. De faldt begge i samme kamp.

Ingen af West Hams udekampe har haft mere end fire kort, og de har selv fået tre undervejs. Mon det udvikler sig ondartet i aften?

Begge klubber trænes af managers, hvis spillestil ikke er lagt an på at være den mest fysisk intimiderende. Under fire kort hos bet365 giver odds 2.05 ved 0-3 kort og indskuddet retur ved præcis fire kort. Den er købt.

Et lidt lavere odds hos samme bookmaker er over 1.5 off sides af Villa. I deres to første hjemmekampe løb de offside hhv. fem og otte gange. Det er mange, og kan man så holdes nede på højst én i aften? Det er en kamp, der helst skal give point.

Kan Pellegrini og West Ham skaffe de tre point mod Aston Villa? Foto: AP

Hos Unibet kan man købe ind på, at der falder en scoring i begge halvlege til odds 1.52. I fire af Villas fem kampe i denne sæson blev der scoret i begge halvlege. Blandt andet i begge hjemmekampe. West Hams seneste tre kampe havde mål i begge halvlege, og de var selv på tavlen efter pausen i deres seneste fire.

Men hvad med en egentlig vinder? Jeg synes, det er svært at skyde sig ind på det. Det vil sandsynligvis være en hjemmekamp, Villa har udset sig som én, der skal kaste point af sig specielt efter, at man indledte sæsonen med at tabe i eget hus til Bournemouth.

West Ham virker dog i rigtig god form med tre sejre og en uafgjort, og de holdt Norwich fra scoring inden landskampspausen. Spørg lige hos Manchester City, hvor nemt det er! Omvendt virkede Everton også som godt kørende, da de kom til Villa Park og tabte 2-0.

Jeg tror, at Villa vil være påpasselige med at få et resultat i land, og at West Ham egentlig lever udmærket med at gå fra en udekamp uden nederlag og ser størst værdi i at gå med krydset.

Mandag 21.00 Premier League

Aston Villa – West Ham

Spilforslag:

Under 4 kort odds 2.05 bet365

Villa over 1.5 offsides odds 1.40 bet365

Mål i begge halvlege odds 1.52 Unibet

Uafgjort odds 3.70 Unibet

