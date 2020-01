Wozniacki kan møde Serena

Hvem vinder en Grand Slam for kvinder? Altså en hvilken som helst af de fire Grand Slams? Her slår den berømte frase ”som at finde en nål i en høstak” dårligt nok til

De seneste 12 Grand Slams blev vundet af 11 forskellige spillere. De seneste tre sæsoner blev de fire Grand Slams vundet af fire forskellige spillere. Hvad griber man fat i? Man starter med et kig på lodtrækningen og vover sig herefter ud på dybt vand. Som hos herrerne går vi igennem de fire kvarte dele, lodtrækningen som vanligt er delt op i, startende med den førsteseedede.

Ash Barty

Den lille australier er førsteseedet efter et formidabelt 2019. Hun nåede kvartfinalen for første gang sidste år, og blev kun bedre som året skred frem. Kan hun håndtere opbakningen på hjemmebane, kan hun meget vel blive den første australske vinder siden 1978, og så eksploderer Melbourne for den ekstremt populære og sympatiske fighter.

Hun er pudsigt nok havnet i samme kvart som de tre spillere, der sidste år sendte hende ud af de tre Grand Slam-turneringer, hun ikke vandt, så hun kommer ikke sovende til en titel. Lodtrækningen kunne dog også se værre ud og en kvartfinale skal hun kunne gentage.

Serena Williams

Dronningen er favorit, igen, men er hun værd at spille? Hun elsker Australian Open og har lige vundet en titel for første gang i et par år, men hun har fået heftige klø i de fire GS-finaler, hun trods alt er nået frem til siden comebacket efter babyens ankomst.

Hun er havnet i en voldsom kvart med den forsvarende mester Naomi Osaka som sandsynlig modstander undervejs. Sofia Kenin, Dayana Yastremska, Jo Konta, Cori Gauff, Sloane Stephens samt ikke mindst Caroline Wozniacki er alle i samme kvart og til dét er næsten blot at sige: tak for kaffe!

Det er turneringens suverænt skarpeste kvart, og det er en modig gambler, som i første omgang kaster sig over en spiller fra denne del. Wozniacki får sin sag for fra første færd, og en lang turnering for danskeren vil være en stor overraskelse.

Simona Halep:

Halep tabte finalen for to år siden, så hun ved altså, at hun kan nå langt, og hun er havnet i den vel nok mest barmhjertige kvart, så en gentagelse tør man dårligt udelukke. Når en Danielle Collins af bookmakerne vurderes som den tredjestørste trussel, kunne ens lodtrækning være faldet markant værre ud.

Dermed ikke sagt, at det bliver nemt, det er snarere sagt for at pointere, at jagter man en outsider til et rigtigt saftigt odds, bør man gå efter en spiller fra dette seedningslag, for selvfølgelig er Halep favorit til at stå i en semifinale blandt disse spillere, men alt kan ske her.

Karolina Pliskova

Den lange tjekke er nummer to på verdensranglisten, og vinder også turneringer nok hvert år til at retfærdiggøre en god seedning. Hun klarer sig bare sjældent godt ved Grand Slams, hvor én tabt finale er det foreløbige udbytte i karrieren.

Hun indtager selvfølgelig favoritpositionen i fjerde kvart, men her finder jeg langt større værdi i at gå med Elina Svitolina. Ukraineren sluttede 2019 godt af, hun var i kvartfinalen i Melbourne i både 2018 og 2019, samt semifinalen i både Wimbledon og US Open sidste år.

At pege på en outsider er det samme som at prøve at forudsige vejret på Sjælland i april. Der skal nok være mindst én overraskelse, som når langt, og med vores briller kan vi da krydse fingre for, at Wozniacki i sin sidste turnering hiver noget helt specielt op af hatten. Men for nuværende holder jeg mig til de to nedenstående satsninger.

Spilforslag:

Ash Barty vinder Australian Open odds 9.00 Danske Spil m.fl.

Elina Svitolina vinder Australian Open odds 26.00 888Sport m.fl.