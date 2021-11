Bliv væk fra Qatar

Danske fodboldfans bør holde sig væk fra næste års VM i Qatar.

Sådan lyder det kontant fra en af Danmarks største kendere af forholdene i Qatar. Det sker blandt andet som en reaktion på den seneste rapport fra Amnesty International, der afslører, at migrantarbejdere i Qatar stadig lever under slavelignende forhold.

Gunde Odgaard er formand for BAT-kartellet. Han har i mange år repræsenteret den danske fagbevægelse i de arbejdsgrupper fra Building Workers International, BWI, som har forhandlet og samarbejdet med Qatars VM-komite, Supreme Committee, om at få forbedret forholdene for landets mange migrantarbejdere.

Han har også været i Qatar med DBU, som han gerne forsat vil samarbejde med.

Landsholdet skal til Qatar. Det ændres der ikke ved. Men de danske fans bør ikke følge med.

- Den nyeste Amnesty-rapport viser med al ønskelig tydelighed, at Qatar ikke er et sted at opholde sig for ordentlige mennesker.

- Det er et stærkere signal, at fodboldfansene helt bliver væk i stedet for at de sidder og vifter med protestbannere og flag. Det vil være hamrende ligegyldigt. For vi kan ikke tage derned og vise dem vores værdier. I stedet kan vi, ved at blive væk, vise, at vores værdier ikke trives hos dem.

- Det er vores holdning, at de danske fans skal droppe turen til Qatar. Det er vores måde at boykotte på.

Vi skal blive væk fra VM i Qatar, hvor forholdene for migrantarbejderne ikke er gode nok, mener Gunde Odgaard. Foto: Lars Poulsen.

- Qatar er dybest set ikke interesseret i reformer eller ændringer. De er interesseret i at holde den kørende. De giver os nogle små bidder og indrømmelser indtil finalen er spillet. Det er det, de er interesserede i. Det er deres taktik. Det er derfor, vi bliver lukket ind i rummet. Det er derfor, de snakker med os. De skal have VM afviklet.

- Vi diskuterer også internt i BWI, om vi skal være lidt mere hårde i filten overfor Qatar her i det sidste år inden slutrunden. Nu har vi samtalet et stykke tid, men noget af det, som stadigvæk foregår, peger ikke i retning af det, vi havde håbet eller er blevet lovet. Det viser rapporten fra Amnesty. Det går den forkerte vej, siger Gunde Odgaard.

DBU skal i næste måned til Qatar for at se på det hotel, hvor landsholdet skal bo under VM. Den tur skulle Gunde Odgaard have været en del af.

Gunde Odgaard er en af de danskere, der kender mest til forholdene i Qatar. Foto: Ritzau Scanpix.

- Oprindeligt var vi fra fagbevægelsen i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island inviteret med de nordiske fodboldforbund på turen til december. Det havde vi sagt ja tak til. Vi var ved lave et udmærket program med en officiel del, som Supreme Committee var inde over, men vi havde også lavet vores eget program. Alt sammen ud fra det kendskab vi har til forholdene dernede. Det er så bare blevet meddelt, at vi ikke skal med. Turen er overladt til UEFA, og der kommer fagbevægelsen ikke med.

- Det er vi trætte af, for vi synes vi var ved at opbygge et godt samarbejde med DBU, og det ønsker vi at fortsætte med. Men det her er en streg i regningen. Vi havde gerne set, at de nordiske forbund tog handsken op og var de mest aktive, selv om de er et meget lille mindretal i FIFA, siger Gunde Odgaard.

På afstand giver han dog stadig DBU og migrantarbejderne i Qatar en hjælpende hånd.

- Sammen med BWI og ILO i Qatar jeg i gang med at sikre, at de migrantarbejdere der arbejder på hotellet, hvor holdet og staben skal bo, får en uddannelse i de få rettigheder, de har. DBU har lovet mig, at de vil være med til at løfte det her spørgsmål over for de andre nationer, der skal deltage ved VM. Altså at migrantarbejderne på de andre hoteller også får træning. BWI vil godt stå for træningen sammen med ILO-kontoret i Qatar, siger Gunde Odgaard.

Amnesty: Stadig nej til boykot

Selv om Amnesty International tirsdag sendte en rapport på gaden med en sønderlemmende kritik af forholdene i Qatar, vil organisationen stadig ikke opfordre til boykot af næste års VM. Hverken for det danske landshold eller de danske fans.

Det siger Annette Stubkjær politisk rådgiver for Amnesty i Danmark til Ekstra Bladet.

- Vi har set, at reformerne i Qatar er stagneret, og at er fundet nye måder at udnytte arbejderne på. Blandt andet ved at tage penge for at lade dem skifte job.

- Det vi siger til DBU er, at nu hvor landsholdet har kvalificeret sig, har de virkelig en stor og svær opgave foran sig. De skal finde ud af, hvordan de kan undgå at krænke menneskerettighederne, når de skal til Qatar næste år. De har et arbejde, de skal foretage selv, og det har FIFA også.

-. De må kontakte de hoteller og restauranter, de skal bo og spise på. De skal bringe det op over for ejerne. De skal sikre, at arbejdsforholdene er ok.

- Det er oplagt en mulighed for DBU, når de skal med UEFA’s arbejdsgruppe på besøg i Qatar i december.

- Skal fodboldfansene så også undersøge om forholdene er i orden, der hvor de i givet fald bor, spiser og opholder sig under VM i Qatar?

- DBU er forpligtet til at gøre det. Og det kan godt være, det er en stor opgave. Det bliver udfordrende, men de skal gøre det. Som fan er det noget andet. Der kan vi kun anbefale herfra, at man sætter sig ind i konteksten.

- Kan man sige til fansene, at de skal holde sig væk?

- Det gør vi i hvert fald ikke. Vi vil sige, at man skal gøre op med sig selv, hvad der er af fordele og ulemper ved at tage af sted. Hvis man vil tage derned for at støtte landsholdet, skal man gøre det. Men man skal bare lave noget research inden. Det vil hjælpe, hvis myndighederne i Qatar og hotelejerne bliver bombarderet med spørgsmål fra fans inden VM. Det vil gøre en forskel. Det kan vi opfordre til.

Der skal et øget pres på myndighederne i Qatar, for forholdene for migrantarbejderne er ikke forbedret tilskrækkeligt, mener Amnesty. Her en lejr uden for Doha, hvor 18 nepalesere deler et enkelt værelse. Foto: Lars Poulsen.

- Der skal komme et ekstra pres nu. Vi håber, at alle aktører vil oppe sig. Det er nu, man skal øge presset for at holde Qatar og FIFA op på deres løfter.

- Kan vi komme i en situation, hvor Amnesty siger boykot VM?

- Det er svært at gisne om. Lige nu mener vi ikke, det vil hjælpe migrantarbejderne. Det er den analyse, vi har nu. Vi holder fast i, at der trods alt på papiret er sket fremskridt. Og så skal de implementeres i praksis. Vores strategi er nu, at vi går lidt hårdere til værks. Vi vil gerne have nogen af de store fodboldlande Europa til også at være kritiske ligesom DBU og de øvrige nordiske fodboldforbund, siger Annette Stubkjær.