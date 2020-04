Bløder milliarder - her er redningsplanen

Superligaen og de øvrige ligaer i Europa skal spilles færdige, og landsholdsfodbolden må finde sig i at spille andenviolin. Det blev i grove træk konklusionen, da UEFA onsdag holdt videomøde med generalsekretærerne fra de 55 medlemslande.

Fra DBU deltog den nye direktør, Jakob Jensen, der således fik sin debut på den internationale scene på et tidspunkt, hvor det er coronavirussen, der afgør, hvornår der igen kan spilles fodbold.

I en tid hvor Covid-19 koster tusindvis af liv hver dag, hvor hele samfund er lukket ned, og hvor virksomheder lukker på stribe og sender andre tusinder ud i arbejdsløshed, kan det virke besynderligt, at så mange bruger så meget tid på at snakke om at genoptage det smukke spil.

Men fodbold er andet end end underholdning. Det er også en industri. Endda blandt de største i verden. Der omsættes for milliarder, og sporten beskæftiger millioner af mennesker verden over. I skåltaler hedder det ofte, at fodboldfamilien udgør den største nation på kloden. Større end Kina, større end Indien og langt større end USA.

I øjeblikket bløder fodbolden milliarder af kroner. Og det er årsagen til, at UEFA og de 55 medlemslande ikke blot afblæser den nuværende sæson, men i stedet stædigt holder fast i, at turneringerne skal spilles færdige.

Der er brug for indtægterne fra publikum, tv-stationer og sponsorer. Og der er behov for at holde liv i fodboldens økosystem.

På UEFA-mødet blev der ikke lagt skjul på den betydning de fem store ligaer, Premier League, Bundesligaen, Serie A, La Liga og den franske liga har i det samlede billede. De skal spille færdig, om de så skal helt hen i august måned.

Det er de fem store pengemaskiner i europæisk fodbold, og de skal have gang i hjulene, selv om det betyder, at turneringerne bliver voldsomt forskudt.

For økonomien i europæisk fodbold er det vigitgt at få Martin Braithwaite og Barcelona igang igen. Foto: Ritzau Scanpix

Bortset fra Tyskland er det lande, som er voldsomt hårdt ramt af Covid-19, og de kommer tidligst i gang med at spille fodbold i juni. Og vi må forvente, at de første runder bliver uden tilskuere. Hvis de altså kommer i gang i juni.

UEFA er også klar til at spille finalerne i Champions League og Europa League uden tilskuere, måske for Champions leagues vedkommende som et Final-4-stævne over en forlænget weekend. Endnu er det dog uvist, hvornår de to turneringer kommer i gang igen.

Der var sat en uge af i juni til landsholdsfodbolden, men den aflyses for både mænd og kvinder for at give plads til klubberne.

For herrernes vedkommende bliver der tidligst landsholdsfodbold i september, hvor Nations League er sat til at begynde. Men også det kan ændre sig efterhånden, som vi ser omfanget af coronapandemien.

For lige at vende tilbage til klubfodbolden, så er der en særlig udfordring for klubber og spillere i de mange ligaer, som kommer til at spille senere end 30. juni. Alene i de fem store ligaer har omkring 500 spillere kontraktudløb 30. juni. I Superligaen har op mod 80 spillere kontraktudløb 30. juni.

Skal jeg blive, eller skal jeg gå? Det er der nok mange spillere, der spørger om. Svaret er et klokkeklart måske. Ingen ved det endnu. Arbejdsgrupper i både UEFA og FIFA foreslår, at de skal blive og spille turneringerne færdige, og at de skal forsætte på de vilkår, de arbejder under i dag.

Men spørgsmålet er, om det holder juridisk. Mange advokater tjener i øjeblikket til et sommerhus på at undersøge det spørgsmål for de største klubber i Europa.

FIFA klar med milliarder

Torsdag mødes FIFA’s særlige Covid-19-udvalg for blandt andet at drøfte tilbagemeldingerne fra UEFA. I mødet deltager repræsentanter for klubberne, ligaerne og spillerne.

Der synes at være enighed om, at en af de største udfordringer er, at klubberne for tiden kun har udgifter, for eksempel til løn, men ingen indtægter. Vi har set den første klub i Slovakiet gå konkurs. Fra Tyskland meldes det, at en række klubber i 2. Bundesliga er tæt på at gå samme vej. I Bundesligaen har der været lønreduktioner hos spillerne i flere klubber, og det samme har vi set i Spanien.

I England er en række klubber i Premier League begyndt at skære i lønnen hos de ansatte. Således har Tottenham reduceret lønnen med 20 procent hos 500 medarbejdere. Dog er ingen spillere blevet ramt. De beholder endnu deres millionlønninger, hvilket har fået et øjenbryn eller to til at løfte sig blandt de engelske fans.

I det dokument som Covid-19-gruppen udarbejdede i sidste uge, og som Ekstra Bladet har haft lejlighed til at læse, blev der blandt forslagene åbnet for en mulig støtteordning til klubber og spillere.

FIFA har omkring 18,5 milliarder kroner i banken, og tanken er, at en del af de mange penge skal bruges til en hjælpepakke til trængte klubber. Men stadig mangler vi at få at vide, hvordan pengene i givet fald skal fordeles. Vi bliver måske klogere efter torsdagens møde i FIFA.

DBU-direktør: Nødvendige beslutninger

To uger efter han tiltrådte som direktør for DBU, fik Jakob Jensen sin første store optræden på den internationale scene. Sammen med kolleger fra 55 medlemslande deltog han i UEFA’s videokonference, hvor det handlede om at finde løsninger for fodbolden midt i en coronatid.

Det blev blandt andet besluttet, at herrernes venskabskampe i juni mod Norge og Sverige aflyses, mens kvindernes EM-kvalifikationskampe mod Israel og Italien udsættes. På mødet blev det samtidigt oplyst, at Kvinde-EM og U21-EM skubbes fra sommeren 2021 til den efterfølgende sommer på grund af, at både OL og Herre-EM afvikles i sommeren 2021.

En række af beslutningerne blev truffet for at gøre plads til de nationale ligaer, som for tiden ligger underdrejet.

- Vi bakker op om UEFA’s beslutninger, der er både ansvarlige og fornuftige. Folkesundhed er altid vigtigere end fodbold, og vi skal ikke risikere, at fodbold bærer smitte videre rundt i samfundet, siger Jakob Jensen.

DBU-direktør Jakob Jensen deltog i UEFA's videomøde onsdag. Foto: Ritzau Scanpix

- Kunne man ikke bare have aflyst al fodbold?

- Man har besluttet at spille turneringerne færdige på bedst mulig vis. Og det støtter vi.

- Er det fordi fodbold også er en industri?

- Jeg vil ikke bruge det ord. Men fodbold er håb, livsglæde og optimisme, og der bliver stort brug for fodbolden efter den her krise. Den gode nyhed – hvis man kan tillade sig at bruge det ord - er, at der bliver rigtig meget fodbold, når vi først kommer i gang igen.

- Med eller uden tilskuere?

- Det tør jeg ikke sige endnu. Det afhænger meget af, hvordan myndighederne ser på situationen.

- Det ser ud som om, at landsholdsfodbolden taber på det her i forhold til klubfodbolden. Er du enig?

- Nej, jeg oplevede på mødet, at alle bestræber sig på, at alle turneringer skal afvikles. Det blev udvist stor fleksibilitet, men vi er selvfølgelig afhængige af, hvornår pandemien gør det muligt at komme i gang, siger Jakob Jensen.

