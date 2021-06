BMX-rytter er klar til OL efter år med brækkede knogler

BMX-rytteren Simone Tetsche Christiensen er nu officielt udtaget til OL i Tokyo.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) onsdag i en pressemeddelelse.

Det er anden gang, Simone Tetsche Christensen skal deltage i OL. Hun var også med i Rio de Janeiro i 2016, hvor hun nåede semifinalen.

Den 27-årige BMX-rytter har imidlertid ikke store forhåbninger om at overgå sig selv, når hun sætter sig på cyklen i Tokyo.

- Jeg skal i Tokyo stå i den bedst mulige form i forhold til de kort, som jeg nu engang har fået tildelt. Men jeg aner ikke, hvor jeg ligger i forhold til konkurrenterne, da jeg ikke har kørt mod dem i meget lang tid, siger hun.

Simone Tetsche Christensen har bøvlet voldsomt med skader, og ifølge DIF har hun stort set ikke konkurreret i de seneste to år.

Tirsdag i denne uge kom hun tilbage på cyklen efter en pause forårsaget af et brud på en knogle i den ene arm.

- Hvis man skal se positivt på det, så har min krop i det mindste fået ro. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været en hård periode, og jeg har taget mine tudeture, for jeg duer ikke til at sidde stille.

- Jeg har brækket mange knogler i mit liv, jeg tror det er 15 eller 16, men den her periode har været ekstra udfordrende – også mentalt, siger Simone Tetsche Christensen.

Hun fortæller, at hun har fået god hjælp af en sportspsykolog. Derfor er optimismen i behold, og hun glæder sig til at drage mod Tokyo.

- Så må vi se, hvor langt det rækker, siger hun.

Tidligere i karrieren har Simone Tetsche Christensen vundet VM-bronze, EM-sølv og guld ved European Games. Alle medaljerne hentede hun i 2015.