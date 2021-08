Bo Henriksen: Vi har en chance mod Moskva og Benfica

Et dobbeltopgør mod Spartak Moskva eller Benfica kan synes langt væk for FC Midtjylland, som tirsdag tager hul på opgørene mod PSV Eindhoven i tredje runde af Champions League-kvalifikationen.

Men allerede nu tør Bo Henriksen godt sige, at han tror på midtjydernes chancer i playoffrunden mod de potentielle modstandere, der blev fundet ved mandagens lodtrækning i Nyon.

- Det var lige meget, hvem vi skulle møde, så ville det blive vanskeligt. Det blev ikke nemmere af lodtrækningen. Men igen er det en kamp, hvor vi har en mulighed. Begge hold er dygtige - det er vi med på.

- Men når det så er sagt, så har vi en chance. Den går vi altid efter, og det skal vi gøre. Det tror vi også på, at vi kan. Det er drømmen. Vi skal leve drømmen og tro på, at det kan lade sig gøre. Det tror jeg også, at det kan, siger han på pressemødet op til kampen.

Skal billetten til næste runde indløses, skal FCM først slå PSV samlet over to kampe, og Bo Henriksen tager langtfra et avancement for givet.

Æresdivisionen i Holland er endnu ikke begyndt, men PSV viste stor styrke ved at besejre tyrkiske Galatasaray med samlet 7-2 i anden runde af Champions League-kvalifikationen i slutningen af juli.

De to kampe, der endte henholdsvis 5-1 og 2-1 i hollandsk favør, har FC Midtjylland analyseret grundigt.

- Vi er godt klar over, at de har nogle rigtig dygtige spillere. Da vi skulle sætte ring om deres stjernespillere, var der pludselig mange ringe.

- Det vigtigste for os er at have et godt defensivt udtryk. Det vil sige, at vi skal holde styr på deres fire forreste. Det skal vi specielt ved at være dygtige i vores defensive omstillinger, men vi skal også være dygtige til at lukke dem ned og ikke gå for langt tilbage, siger cheftræneren.

PSV-truppen tæller blandt andre profiler som Marco van Ginkel, Mario Götze og Eran Zahavi.

- Vi kan godt se, at vi ikke er favoritter med de navne, de kommer med. Men der er også nogle taktiske ting, hvor vi kan gøre ondt på dem.

- Det står sin store prøve i morgen (tirsdag, red.), og det glæder vi os jo til at se, siger Bo Henriksen.

Før kampen, der spilles klokken 20 i Eindhoven, kæmper FC Midtjylland med at holde et smitteudbrud nede.

Mandag meddelte superligaklubben, at Pione Sisto, Henrik Dalsgaard og Nicolas Madsen ligesom Mikael Anderson er smittet med coronavirus.

Returkampen spilles 10. august.