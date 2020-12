Boksebrag vises live lørdag

Det er ikke hver dag, man får muligheden for at opleve to professionelle danskere boksere i kamp mod hinanden. Det er ikke desto mindre det, der sker i weekenden, når Oliver Møllenberg (6-0-1 på hjemmebane i Gilleleje tager kampen op mod Frank Madsen (5-0 ) i kampen om det danske mesterskab i weltervægt.

Både 19-årige Oliver Møllenberg og den 11 år ældre Frank Madsen er ubesejrede som professionelle boksere.

Oliver Møllenberg. Foto: weloveboxing.dk / Steffen Rasmussen

Udover mesterskabskampen mellem Oliver Møllenberg og Frank Madsen er der yderligere 6 professionelle boksere i kamp, når TK Promotion lørdag den 5. december arrangerer boksestævne i Gilleleje Hallen. Jacob Bank mod Gaston Due, Payman Akbari mod Luckas Cabeo, og Michael Nielsen mod Johnson Tellez

Klik her – og se boksebraget live i Ekstra Bladet+ på lørdag