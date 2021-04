Borgerlige partier vil skubbe OL-atleter frem i vaccinekø

Danske sportsudøvere med kurs mod sommerens OL i Tokyo bør blive vaccineret mod coronavirus i god tid inden sommerlegene, hvis de ønsker det.

Det mener partierne Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti, som på det punkt er imod regeringens politik om at følge sundhedsmyndighedernes rækkefølge.

Venstres idrætsordfører, Sten Knuth, ser atleterne som en særlig gruppe, der skal tages højde for.

- Atleterne har kæmpet 10-15 år for at komme frem til OL. For nogles vedkommende er det måske den ene gang, de kommer til at opleve det.

- Det har de brugt mange ressourcer på. Og vi har også som samfund puttet penge i deres talentudvikling, siger han.

Som reglerne er i dag, skal atleterne vaccineres som en del af den gruppe, vaccinerækkefølgen automatisk placerer dem i.

Men som vaccinationskalenderen ser ud, vil mange af dem efter alt at dømme blive tilbudt vaccine for sent i forhold til OL, som begynder 23. juli.

Derfor håber Danmarks Idrætsforbund på, at politikerne følger eksemplerne fra lande som Holland, Tyskland og Belgien og lader atleterne blive stukket i god tid.

Forbundet estimerer, at mellem 90 og 100 danske atleter vil blive sendt af sted til Tokyo.

Størstedelen af dem er unge, raske atleter, som ikke umiddelbart er i risiko for et slemt sygdomsforløb. Alligevel bør de blive tilgodeset, mener idrætsordfører for De Konservative Mai Mercado.

- Når atleterne har brug for at blive vaccineret, er det for at fjerne det mentale pres, der ligger i bekymringen for at blive smittet med corona.

- Det pres vil vi kunne tage af ved at tilbyde alle OL-atleter en vaccine forud for, at de skal afsted til Japan, siger hun.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har flere gange understreget, at en vaccination ikke er et krav for at deltage. Men bliver atleterne smittet under OL, eller er de i nær kontakt med en smittet, kan det få betydning for deres konkurrence.

Derfor mener partierne, at atleterne med dansk pas bør kunne rejse til Tokyo uden den usikkerhed.

- De skal dog ikke forrest i køen, da vi først skal have vaccineret alle ældre, syge og generelt folk i risikogrupperne. Men når vi har gjort det, så tænker jeg fint, de kan få en vaccine, siger DF-idrætsordfører Dennis Flydtkjær.

Ifølge Sten Knuth bør man kigge på at vaccinere atleterne med mulige overskudsvacciner.

Mai Mercado ser for sig, at atleterne kan få plads i køen, umiddelbart efter at niende gruppe, de 65-74-årige, er blevet vaccineret.

- Det er ikke for at rykke dem helt frem i køen. Men i sidste vaccinegruppe, som består af alle danskere, skal man sikre, at de kommer forrest. Gerne sammen med dem med kroniske sygdomme, siger hun.

Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, sagde i sidste uge, at OL-deltagerne ikke vil få højere prioritering i vaccinekøen end andre borgere.