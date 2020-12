Brag i CL-ottendedelsfinalerne

Der venter Lionel Messi, Martin Braithwaite og resten af FC Barcelona-mandskabet en svær opgave, når de i foråret tager hul på knockoutrunderne i Champions League.

Her venter Paris Saint-Germain og alle franskmændenes stjernespillere nemlig i ottendedelsfinalen.

Det står klart efter mandagens lodtrækning i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i schweiziske Nyon.

Sidste gang, de to storklubber mødte hinanden i Champions League, var i ottendedelsfinalen i 2016/17-sæsonen. To kampe, mange fodboldfans formentlig husker.

PSG smed nemlig en 4-0-føring fra det første opgør over styr, da returkampen endte med en mirakuløs Barcelona-sejr på 6-1 efter tre mål i de døende minutter.

De forsvarende mestre, Bayern München, skal i ottendedelsfinalen op imod Lazio, som er med i Champions Leagues knockoutrunder for første gang siden år 2000.

Yussuf Poulsen og RB Leipzig trak forrige sæsons Champions League-mestre, Liverpool, mens Real Madrid kommer til at stå over for Atalanta.

Derudover skal Chelsea og Andreas Christensen op imod Atlético Madrid, mens Thomas Delaney og Borussia Dortmund trak sidste sæsons Europa League-mestre, Sevilla.

Ottendedelsfinalerne sættes i gang i sidste halvdel af februar med returkampe i første halvdel af marts.

Herefter bliver der 19. marts trukket lod til kvart- og semifinaler, samt hvem der formelt set bliver hjemmehold i finalen, som spilles på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul 29. maj.

Den tyrkiske by skulle have været vært for sidste sæsons Champions League-finale, men de planer blev ændret på grund af coronapandemien.