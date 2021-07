Brandvarme danske sejlere sprøjtes med is ude på vandet

Det kan være en særdeles varm fornøjelse at deltage i de olympiske sejlkonkurrencer i Japan.

Derfor har sejlerne Marie Thusgaard og Ida Marie Baad fra den danske 49'er FX taget utraditionelle metoder i brug for at komme bedst muligt igennem sejladserne.

Tirsdag var de igennem tre sejladser, og i de indlagte pauser ude på vandet blev de sprøjtet med isvand for at blive nedkølet.

- Vi har lagt en god varmestrategi, som vi kører ude på vandet.

- Vi sprøjter isvand på os selv, og har ishåndklæder, og det virker godt, siger Ida Marie Baad.

- Når vi kommer hen til gummibåden, har vores træner sådan en pumpe, og så får vi lige en spraytur med iskoldt vand. Det er så dejligt, supplerer Marie Thusgaard.

Trods isvand og ishåndklæder var det alligevel så varmt under tirsdagens sejladser, at Thusgaard måtte droppe sin sikkerhedshjelm.

- Jeg var lidt udfordret i forhold til, at jeg sejlede med hjelm i de to første sejladser, og så smed jeg den i den sidste, fordi det var så varmt, at jeg var ved at koge over, siger hun.

Ida Marie Baad har tilmed valgt at få klippet sit pandehår helt kort for at bekæmpe varmen.

- Jeg havde i forvejen kort hår, men har klippet det endnu mere, fordi det er irriterende, når det kommer ned i panden, hvor det bliver megavarmt. Nu er det bare væk, siger hun.

Den danske duo indtager en samlet fjerdeplads i 49'er FX-konkurrencen efter placeringer som nummer 14, 4 og 3 i de første tre sejladser.