Britisk avis kårer Simon Kjær til Årets Fodboldspiller

Den danske fodboldspiller og landsholdsanfører Simon Kjær har haft et begivenhedsrigt år.

Nu kan han skrive en ny hæder på listen. Den britiske avis The Guardian har nemlig kåret ham til 'Årets Fodboldspiller'.

Prisen gives til en fodboldspiller, som har gjort noget bemærkelsesværdigt, hvad enten det er ved at overvinde modgang, hjælpe andre eller sætte et sportsligt eksempel ved at handle med ekstraordinær ærlighed.

Under EM i fodbold opnåede Kjær heltestatus, da kammeraten Christian Eriksen faldt om med hjertestop i åbningskampen mod Finland.

Anføreren ilede hen til Eriksen i Parken, og han trøstede Eriksens kæreste i en svær situation.

- Det var vores ven. Ikke en kollega, en ven. Det gjorde det så meget mere intenst, og det, vi gjorde, var instinktivt.

- Jeg tror ikke på, at man kan forberede sig på noget lignende, siger han i et interview med avisen.

Til daglig spiller Simon Kjær i den italienske klub AC Milan.