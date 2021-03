Brøndby-kvinder spiller sig i pokalfinale mod FC Thy

Det bliver Brøndby og FC Thy-Thisted, der får hovedrollerne, når pokalfinalen i kvindefodbold skal spilles store bededag.

Brøndby tog søndag det sidste skridt ved at vinde returkampen i semifinalen på udebane over Kvindeligaens tophold, HB Køge, med 2-1. Brøndby vandt også det første opgør med 4-2 og går altså videre med samlet 6-3.

Træner Per Nielsens tropper var hurtige til at sætte tingene på plads med to scoringer inden for returkampens første 17 minutter.

Først bragte Chirine Lamti Brøndby på 1-0, og kort efter fordoblede Agnete Nielsen gæsternes føring.

Derefter havde HB Køge brug for fire scoringer for blot at fremtvinge forlængelse, men mere end Madalyn Pokornys reducering til 1-2 sidst i første halvleg blev det ikke til.

Finalemodstanderen, FC Thy-Thisted, spillede sig allerede lørdag videre til finalen ved at slå Odense Q med 3-0.

Thyboerne havde vundet den første kamp med 3-1 og er dermed klar til pokalfinalen for andet år i træk.

Malene Sørensen, Sarah Dyrehauge Hansen og Amalie Gravesen stod for de tre scoringer i returkampen, der sikrede holdet en finalebillet.

FC Thy-Thisted får dermed mulighed for at revanchere sidste års finalenederlag til FC Nordsjælland.