Brøndby-slider slipper igen for en tur i skammekrogen

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, råder alligevel over midtbanespilleren Morten Frendrup i søndagens vigtige superligakamp hjemme mod AGF.

Den 20-årige hardhitter havde ellers samlet en karantænedag op, fordi han i søndags modtog et gult kort i Brøndbys 1-3-nederlag til FC København.

Men det gule kort er efter en klage fra Brøndby blevet annulleret af Fodboldens Disciplinærinstans. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Kampens dommer har efter forelagt videodokumentation konkluderet, at Morten Frendrup ikke burde have modtaget det gule kort, hvilket Fodboldens Disciplinærinstans erklærer sig enig i, skriver Brøndby.

Der var kun spillet lidt over et minut af kampen mod FC København, da Morten Frendrup tacklede Viktor Fischer og modtog et gult kort.

Det er anden gang i sæsonen, at Morten Frendrup er blevet benådet af Fodboldens Disciplinærinstans.

I efteråret blev Frendrup udvist i en kamp mod AGF, men hans andet gule kort i den kamp var også fejlagtigt, og Frendrup slap derfor også for karantæne dengang.

Opgøret mellem Brøndby og AGF, Superligaens nummer to og fire, begynder søndag klokken 18.