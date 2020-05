Brøndby tør endnu ikke spå om økonomiske effekter af corona

Coronasituationen kaster stadig usikkerhed af sig, og derfor er det fortsat ikke muligt for Brøndby IF at spå om det økonomiske resultat for 2020.

Det fortæller fodboldklubben i en fondsbørsmeddelelse tirsdag morgen.

Siden 7. april har Brøndby IF suspenderet forventningen til året om et resultat før skat på mellem minus 20 og minus 30 millioner kroner.

Suspenderingen står ved magt, indtil der kommer mere klarhed over situationen.

- Brøndby IF vil, så snart selskabet kender de forventede økonomiske effekter af Covid-19, kommunikere opdaterede forventninger til resultatet for regnskabsåret 2020, skriver klubben i meddelelsen.

I meddelelsen, der fungerer som en status på fodboldklubbens første kvartal, fremgår det, at resultatet efter skat har været væsentligt forbedret i forhold til samme periode sidste år.

Dengang tabte Brøndby IF knapt 25 millioner kroner efter skat.

Forbedringen bliver blandt andet forklaret med en reduktion i lønudgifterne, og et væsentligt forbedret resultat af transferaktiviteter.

Det har også bidraget, at omsætningen ifølge klubben har udviklet sig som planlagt i årets første tre måneder. Det var også først fra midten af marts, at coronasituationen for alvor begyndte at påvirke Brøndby IF's indtægter.

Siden 18. marts har coronaudbruddet sat Superligaen på pause. Derfor har der ikke været indtægter fra Superligakampe i den efterfølgende periode.

Brøndby IF kan dog snart se frem til at spille Superliga igen, da der er givet grønt lys til at genoptage ligaen fra 28. maj. For Brøndby IF's vedkommende vil første kamp efter suspenderingen være mod Sønderjyske 2. juni.

Alle kampe i Superligaen bliver dog spillet uden tilskuere resten af sæsonen. Det sker af sundhedsmæssige hensyn.

Inden genoptagelsen af Superligaen ligger Brøndby IF på fjerdepladsen i landets bedste fodboldrække.