Camilla Martin skifter til TV 2

Camilla Martin smider en bombe i tv-sporten og kvitter efter 14 år sit job.

Den lattermilde tv-vært har efter afslutningen på EM meddelt TV3 Sport, at hun skifter græsgange.

Fra 1. september bliver det i stedet TV 2, der får glæde af den erfarne sportsvært, meddeler TV 2 og TV3 i en pressemeddelelse.

'Jeg glæder mig rigtigt meget til et nyt sports-tv-kapitel på TV 2 og til at møde alle mine nye kollegaer.

Sport er en kæmpestor del af mit liv, og jeg ser frem til at få lov til at arbejde videre med sportsverdenen hos TV 2. Og så glæder jeg mig til at skulle holde styr på både Carsten Werge og Jim Laugesen, siger Camilla Martin, som kender Laugesen fra badminton-fortiden.'

Det er den anden store tv-profil, der tager turen mod TV 2 inden for kort tid. Først på året tog fodboldkommentator Carsten Werge skridtet efter 23 år hos Nent.

Camilla Martin har været vært på Onside gennem 14 år. Foto: Stine Tidsvilde

Skiftet signalerer en fortsat oprustning inden for sport hos TV 2. Stationen har etableret TV 2 Sport og TV 2 Sport X de seneste år.

Selskabet sidder de næste tre år på Europa League og Conference League, lige som landsholdet vender tilbage til TV 2 næste år.

Ansættelsen af Camilla Martin bliver helt specifikt beskrevet som 'et skridt i styrkelsen af TV 2's fodboldredaktion.'

Camilla Martin stopper øjeblikkeligt på TV3 Sport og Viaplay, hvor hun i en årrække har været fast vært på live-sport, primært fodbold, og hun er ansigtet på Superliga-magasinet Onside.

Camilla Martin skal styrke fodbolddækningen på TV2. Foto: Stine Tisvilde

- Camilla Martin har været en fantastisk ambassadør for Nent Group og en skattet kollega. Vi er glade for at have haft hende på holdet, og vi ønsker hende held og lykke med de fremtidige opgaver, siger sportschef Kim Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Fredag starter Superligaen, og søndag er der Onside, hvor der altså skal findes en ny vært med kort varsel.

- Camilla efterlader et stærkt indtryk, men også en redaktion med masser af stærke kolleger, som kan løfte hendes opgaver. Nu går vi i gang med at se på, hvordan vi lægger puslespillet efter Camilla, siger Kim Mikkelsen.