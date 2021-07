Canadiske tennisstjerner dropper OL i Tokyo

Den tidligere US Open-vinder Bianca Andreescu har besluttet sig for ikke at stille op ved de olympiske lege i Tokyo.

Den 21-årige canadiske tennisspiller, der vandt US Open i 2019 og er nummer fem i verden, oplyser, at det skyldes coronarestriktionerne.

- Jeg har drømt om at repræsentere Canada ved de olympiske lege, siden jeg var en lille pige.

- Men med alle de udfordringer, vi står over for med pandemien, så ved jeg dybt i mit hjerte, at det er den rette beslutning for mig, skriver Andreescu på Instagram.

I stedet vil Andreescu kigge frem mod OL i Paris i 2024.

På herresiden har Denis Shapovalov, nummer ti i verden, også meddelt, at han ikke deltager ved legene. Så det er de to bedste canadiske tennisspillere, der har trukket sig fra OL.

Ved det netop overståede Wimbledon nåede Shapovalov frem til semifinalen, hvor det blev til nederlag til den senere turneringsvinder, Novak Djokovic, som også overvejer at melde fra til OL.

En række prominente tennisspillere har tidligere valgt at droppe OL. Det drejer sig om Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Serena Williams og Simona Halep.

OL, som er blevet udskudt fra 2020 til 2021 grundet corona, indledes 23. juli og varer frem til 8. august.