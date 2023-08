Caroline Wozniacki taber igen i WTA-Turnering

Der er stadig en verden til forskel fra fordumstidens verdensetter Caroline Wozniacki og nutidens Wozniacki.

For mod en useedet franskmand, der er ranglistet som verdens nummer 45, var den danske tennisdarling langt fra det topniveau, vi ved, hun inderst inde har besiddet tidligere.

Da chancen bød sig fra at bide fra sig, glippede Wozniacki muligheden, da hun røg ud af første runde af WTA-turneringen i Cincinnati.

Hendes modstander, den useedede franskmand Varvara Gracheva, var danskeren overlegen på de afgørende bolde og sendte hende ud med cifrene 6-4, 6-4.

Fik ny modstander

Oprindeligt skulle Wozniacki have mødt ukrainske Elina Svitolina i Cincinatti, der var den blot tredje kamp efter danskerens comeback.

Men Svitolina, der ligesom Wozniacki fødte et barn i oktober sidste år, trak sig kort forinden på grund af smerter i den ene fod.

Det gav plads til 23-årige Gracheva, som desværre outmatchede Wozniacki i kampens to sæt.

Trods Wozniackis 30 WTA-titler mod Grachevas 0 tog den ti år yngre franskmand styringen i kampen og brød kampens blot tredje parti - til stillingen 2-1 i kampen.

Misbrugte sine chancer

Danskeren havde chancen for at bryde tilbage i to partier, men ingen af gangene lykkedes det, og den generelle uskarphed i duellerne kostede for Wozniacki.

Heller ikke serven gik, som den tidligere vinder af Australian Open havde håbet. Det viste sig igen i starten af andet sæt, hvor Wozniacki med det samme blev brudt.

Så var det, som om der skete noget med veteranens spil.

Baghånden blev bedre og bedre, og også serven begyndte at komme efter det.

Stor opbakning fra tilskuerpladserne

Tilskuerne ønskede tydeligvis at se Wozniacki bide mere fra sig, og hun nød godt af opbakningen, hver gang hun havde held med sine forsøg på at slå vindere.

Det blev bedre, men helt godt blev det aldrig for Wozniacki. Heller ikke breakbold nummer seks, syv, otte eller ni blev udnyttet, og så var det slut.

I sidste uge nåede hun anden runde af WTA-turneringen i Montreal efter at have vundet sin første kamp efter comebacket til øverste hylde over australske Kimberly Birrell.

Caroline Wozniacki har også fået et wild card til årets sidste grand slam-turnering, US Open, der begynder i slutningen af august.en