Cecilie Uttrup Ludwig vinder bronze ved VM

Det så længe ud til, at danske Cecilie Uttrup Ludwig skulle køre sølv hjem ved VM i cykling i Glasgow, men Hollands Demi Vollering slog akkurat danskeren på stregen i søndagens linjeløb.

Belgiske Lotte Kopecky var stærkest af alle og kunne lade sig krone som verdensmester.

Cecilie Uttrup Ludwig endte med bronze, hvilket er hendes første VM-medalje i karrieren. Hendes bedste placering hidtil var en 5.-plads ved VM i fjor.

Emma Norsgaard, et andet af Danmarks håb til en topplacering, styrtede med 90 kilometer til mål og udgik.

Dermed hang Danmarks håb om en topplacering på skuldrene af 27-årige Cecilie Uttrup Ludwig.

Hun viste tidligt gode ben på ruten i Glasgow.

Med 35 kilometer til mål rørte de store favoritter for alvor på sig, da en gruppe på syv ryttere vristede sig fri.

Her var Cecilie Uttrup Ludwig at finde sammen med blandt andre belgiske Lotte Kopecky, Hollands Demi Vollering og Annemiek van Vleuten. Det stod hurtigt klart, at det var blandt dem, at verdensmesteren skulle findes.

Den forsvarende verdensmester, Annemiek van Vleuten, blev ramt af en afgørende punktering med omkring 15 kilometer til mål, hvilket sendte hende ud af kampen om medaljer.

Da afgørelsen nærmede sig i favoritgruppen, var freden forbi, og rytterne begyndte at angribe hinanden på skift.

Forhåndsfavoritten Lotte Kopecky satte den afgørende forcering ind hen over en stigning fem kilometer fra mål, hvor kun Cecilie Uttrup Ludwig kunne holde hjul.

Danskeren var dog på grænsen og måtte til sidst slippe den belgiske favorit, der strøg afsted mod sejren.

Helt til det sidste så det ud til, at Cecilie Uttrup Ludwig kunne holde en jagtende Demi Vollering bag sig, men på de sidste meter sled hollænderen sig forbi danskeren og nappede sølvet.

Cecilie Uttrup Ludwigs bronzemedalje er den første danske VM-medalje i linjeløb for kvinder siden 2017, hvor Amalie Dideriksen ligeledes vandt bronze.