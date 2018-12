Champagnepigens rekord-år: Gyldne Caroline fik drømmen opfyldt

31. december: Ekstra Bladet kårer årets 100 største, danske sportspræstationer. I dag med fokus på de øverste, hvor en klassiker-sejr og et Stanley Cup-trofæ byder en Grand Slam trods

Selvom OL-disciplinerne ikke kastede voldsomt mange medaljer af sig, var 2018 et godt sportsår med talrige bemærkelsesværdige resultater fra danske udøvere.

Ekstra Bladet har vovet det ene øje og sammensat en liste over de 100 største. Den er subjektiv og styres af nogle kriterier, man kan være både enig og uenig i. For det er nødvendigt i en disciplin, der er som at sammenligne æble og pærer.

Sportens udbredelse kombineret med hårdheden af modstanden undervejs i forløbet er væsentligt. Bliver du verdensmester i petanque, vægter det ikke helt så meget som VM-guld i cykling eller svømning. Har man sat en verdensrekord undervejs, skader det heller ikke placeringen...

I dag er turen kommet til de øverste 20 på listen.

Nr. 20: Michael Valgren, cykling, Omloop Het Nieuwsblad

Foto: Francois Walschaerts/AP

Astana-stjernen indledte året med dette mesterstykke, hvor han efter et langt udbrud i en gruppe kørte alene mod mål de sidste kilometer.

Nr. 19: Cathrine Dufour med Cassidy, dressur, World Cup-guld

Foto: Jessica Gow/AP

Fem rene titaller fra dommerne sikrede ikke alene den danske pige World Cup-sejren, det var historieskrivning i Göteborg i februar. Aldrig tidligere havde en ekvipage opnået det.

Nr. 18: Trine Toft Andersen, Aja Runge Holmegaard, Juliane Elander Rasmussen og Mathilde Persson, roning, VM-sølv i letvægtsfirer

Foto: Alexandra Wey/AP

De fik en lidt tung start på A-finalen. Men danskerne roede sig op. På de sidste 500 meter gik de lige præcis forbi den tyske båd og nappede sølvet.

Nr. 17: Emma Aastrand Jørgensen, kajak, VM-sølv

Foto: Tariq Mikkel Khan

I en hæsblæsende finale lykkedes det Maribo-roeren at sikre VM-sølv for andet år i træk i sin enerkajak på 200 meter-distancen.

Nr. 16: Lucas Bjerregaard, golf, sejr i Europa Tour-turneringen Alfred Dunhill Links Championship

Foto: Valentin Flauraud/AP

I en forrygende sæson er sejren på St. Andrews højdepunktet for Lucas Bjerregaard i 2018. I finalerunden leverede han seks birdies og blot en enkelt bogey, hvilket rakte til sejren og 5,2 millioner kroner.

Nr. 15: Rene Holten Poulsen, kajak, VM-sølv på 5000 meter

Foto: Attila Volgyi/Xinhua Press/Corbis

For syvende gang i karrieren hev lolliken VM-metal med hjem til Danmark, da han blev toer på den lange distance i august. Efter et fremragende løb var han tæt på at nappe guldet, men Pimenta fra Portugal var for stærk i slutspurten.

Nr. 14: Søren Kragh-Andersen, cykling, Paris-Tours

Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

24 år gammel sikrede den danske Team Sunweb-rytter sig karrierens største triumf, da han kørte alene over målstregen i Tours. Bag sig havde han to jagtende konkurrenter, men de kunne ikke følge ham, da han angreb udefra.

Nr. 13: Fodboldlandsholdet, VM-1/8-finalen

Foto: Lars Poulsen

Drømmen om VM-finalen brast for Åge Hareides tropper i 1/8-finalen, da de tabte straffesparkskonkurrencen til de senere finalister fra Kroatien. VM var spillemæssigt ikke videre mindeværdigt, men uafgjort mod begge VM-finalister aftvinger respekt.

Nr. 12: Maja Alm, orienteringsløb, VM-guld

Foto: Nanna Navntoft/Ritzau Scanpix

På nogle få dage løb den 30-årige Alm sig til hele tre VM-medaljer i orienteringsløb i Riga. Først vandt hun sprint-distancen for fjerde år i træk, hvilket ingen andre har gjort. Så var hun en del af stafetholdet, der vandt bronze, og så nappede hun sølv på den lange distance.

Nr. 11: Kevin Magnussen, Formel 1, samlet VM-nier

Foto: TV3 Sport

Niendepladsen i den individuelle stilling i motorsportens fineste klasse blandt verdens 20 bedste kørere er ikke alene Kevin Magnussens bedste resultat. Det er det største danske resultat i Formel 1 uden garanti for nogensinde at blive slået.

Nr. 10: Magnus Cort, cykling, 15. etape i Tour de France

Foto: Peter Dejong/AP

Da de nærmede sig målstregen, forsvandt tvivlen. Den danske Astana-sprinter var suverænt stærkest af udbryderne og stormede demonstrativt først over målstregen i den første danske etapesejr i ni år. Og samtidig Magnus Corts største resultat til dato.

Nr. 9: Thorbjørn Olesen, golf, Ryder Cup-triumf

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Som den blot tredje dansker nogensinde deltog Olesen i september i Ryder Cup mod USA, hvor han efter nederlag med Rory McIlroy i fredagens fourballs rejste sig og sensationelt bankede Jordan Spieth i singlen søndag. Thomas Bjørn er eneste anden dansker, der kan prale af at have vundet Ryder Cup.

Nr. 8: Annika Langvad, mountainbike, VM-guld- og sølv

Foto: Wayne Jones/AP

En uge i september gik det hele op i en højere enhed for Annika Langvad, der i de italienske Dolomitter vand først sølv- og siden guld ved VM i mountainbike. Først på den olympiske distance (knap 30 km), hvor hun var tæt på at rende med guldet, og få dage senere på maraton-distancen (97 km), hvor hun var hurtigst af alle.

Nr. 7: Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen, badminton, All England

Foto: Rui Vieira/AP

Flere hæsblæsende kampe endte med karrierens største triumf for OL-sølvvinderne i Birmingham. Både semifinale og finale blev vundet over nogle af verdens bedste doubler, og jubelen var noget nær endeløs, da sejren var i hus for de nordjyske piger. Det var første europæiske sejr i den traditionsrige turnering siden 1981.

Nr. 6: Bjørn Bitsch/Ashli Williamson, standarddans, VM-guld

Foto: Emma Sejersen/Ritzau Scanpix

I november skrev de historie som det første par nogensinde til at vinde syv VM-guldmedaljer i sportsdans under World Dance Sport Federation. Det gjorde de med sejren i kombineret. En måned senere skrev de et nyt stykke historie, da de i Moskva igen strøg til tops og blev verdensmestre i de fem standarddanse.

- Titlen rangerer blandt vores tre største triumfer. Det var stort at vinde det første VM-guld, og det syvende gjorde os til det mest vindende par i verden. Men det er fantastisk at tage guldet i standarddans.

Nr. 5: Pernille Harder, fodbold

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hun vandt The Double i tysk fodbold med Wolfsburg, hun scorede i CL-finalen, som tyskerne tabte til Lyon. Hun blev næstmest scorende i turneringen. Hun blev topscorer i Bundesligaen, hun kom på All Star-holdet i Champions League, og hun blev kåret som årets spiller i Europa af UEFA. Og så blev hun kåret som verdens næstbedste ved Ballon d’Or-showet i begyndelsen af december.

Nr. 4: Kim Astrup/Anders Skaarup, badminton, China Open

Foto: Chinatopix via AP

I den måske sværeste turnering for europæere at vinde tampede den danske duo sig til tops med flere fantastiske præstationer, der blandt andet gik ud over de forsvarende verdensmestre.

- Vi er absurd glade. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg mener ikke, at vi er så gode, men det er vi åbenbart, sagde Anders Skaarup til TV 2 Sport, efter han i jubel havde løbet rundt på banen i ren ekstase.

Nr. 3: Lars Eller, ishockey, Stanley Cup

Foto: Harry How/Ritzau Scanpix

- Han har ikke bare været passager på denne tur. Han har sat et kraftigt aftryk.

Olaf Eller var rørt, da han fra tilskuerpladserne havde set sin søn Lars score sejrsmålet, da Washington Capitals sikrede sig historiens første Stanley Cup-triumf. Som den første dansker nogensinde. Eller spillede 81 kampe, scorede 18 mål og blev noteret for 38 point i drømme-sæsonen.

Nr. 2: Michael Valgren, cykling, Amstel Gold Race

Foto: Marcel van Hoorn/Ritzau Scanpix

Jakob Fuglsang leverede et stort stykke arbejde, mens Valgren buldrede fra udbrydergruppen, så kun Roman Kreuziger kunne følge ham.

Det kunne tjekken ikke i spurten, og så vandt Valgren sit livs største sejr.

- Det er den klart største sejr og præstation for Michael Valgren. Som jeg kunne se, så kørte de to danskere et helt forrygende løb, siger Michael Rasmussen.

Nr. 1: Da Miss Sunshine trådte ud af skyggen

I en hæsblæsende finale mod Simona Halep under ekstreme forhold viste Caroline Wozniacki offensivt mod og fik drømmen til at gå i opfyldelse.

Ekstra Bladets Troels Christensen sad på tribunen og fortæller her om den historiske bedrift: Carolines fantastiske triumf