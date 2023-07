City ristes i film med ukendt afsender

Lige før weekenden dukkede der pludselig en times lang og afslørende dokumentarfilm om Manchester City op på YouTube.

En ganske kritisk film der sætter spotlys på storklubbens mange udfordringer med at overholde reglerne om finansiel fairplay. Der bliver også afsløret dokumenter, som sætter klubbens ejere i Abu Dhabi i virkelig dårligt lys.

Filmen har kostet flere millioner kroner at lave, men det er uklart, hver der står bag værket, og hvem der har finansieret den?

I dokumentaren medvirker en række af Europas skarpeste sportsjournalister, blandt dem Nick Harris, der har sitet Sporting Intelligence, som alene på Twitter har 142.000 følgere. Nick Harris har dækket Manchester City i mere end ti år.

En af de store tv-stationer

Nick Harris siger til Ekstra Bladet, at han blev kontaktet af en engelsk journalist i sommeren 2021. Journalisten forklarede, at han sammen med sit hold var ved at lave en dokumentarfilm om Manchester City, og at den skulle vises på en af de store britiske tv-stationer, ITV eller Channel 4. I november 2021 kom filmholdet til Glasgow, hvor Nick Harris blev interviewet på et hotel.

Og så hørte han ellers ikke meget mere. Ikke før i torsdags, hvor han blev ringet op af journalisten, der fortalte, at filmen, 'Britains Biggest Football Scandal?', om et par timer ville blive lagt ud på YouTube. Uden afsender. Det er der dog kommet på nu. Nu er der navne på fotograf, producer og så videre. Men ikke på den egentlige afsender.

- Jeg føler mig ført bag lyset. Det har jeg også sagt til journalisten, der i sin tid kontaktede mig. Det virkede som et fint og åbent projekt, og jeg har ikke noget imod at udtale mig om Manchester City. Men nu virker det som noget fordækt, siger Nick Harris.

Skattelyselskab

I bunden af teksten under filmen står selskabet Surise Limited opført. Det er ikke en fin britisk tv-station, men i stedet et skattelyselskab på De Britiske Jomfruøer. Selv har Nick Harris fået oplyst, at pengemanden bag dokumentarfilmen har relationer til Al-Quds, som er et palæstinensisk-arabisk dagblad med base i Jerusalem. Der slutter sporet indtil videre.

Manchester Citys ejer, sheik Mansour, i midten siger, at han købte klubben af kærlighed til fodbolden. Han har dog kun været til to kampe på 13 år. Foto: Ritzau Scanpix

Men hvorfor al den her fikumdik? Det er ærgerligt, at der bliver sat spørgsmålstegn ved motivet, for det er faktisk en oplysende film, der grundigt fortæller, at Manchester City uregelmæssigt fik tilført millioner af kroner fra sine ejere i Abu Dhabi. Penge der blev maskeret som sponsorstøtte.

Blev frikendt

I 2020 idømte UEFA’s eget dømmende organ Manchester City til to års udelukkelse fra Champions League. Men City tog sagen til sportsdomstolen CAS, hvor storklubben stillede med 12 advokater mod UEFA’s seks. De to parter udpegede hver en dommer, mens den tredje blev valgt efter forslag fra City. Sagen endte med, at City blev frikendt med dommerstemmerne 2-1. En af årsagerne til frifindelsen var forældelse.

Fodbolden kan ikke regulere sig selv. Det viser filmen med al ønskelig tydelighed. I England er Premier League i gang med at efterforske Manchester City for 115 mulige brud på de økonomiske spilleregler. Den afgørelse, hvis den altså kommer på noget tidspunkt, kan ikke ankes til CAS. Og i Premier League spiller de ikke med forældelse.

Undersøgelsen blev indledt i 2018. Siden da har Manchester City vundet fem engelske mesterskaber, fire pokaltitler og Champions League. Manchester City råder i dag over verdens dyreste trup.

