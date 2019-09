CL-slagsmålet: Kæmpe øretæve til de store klubber

GENEVE (Ekstra Bladet): Med en lille sort rygsæk på ryggen styrede Andrea Agnelli direkte mod baren på hotel President Wilson i Geneve.

Der skulle en kold cola med is til at skylle nederlaget ned. Det kørte nemlig slet ikke for FIAT-arvingen.

Agnelli er udover at være præsident i Juventus også præsident for ECA, sammenslutningen af europæiske klubber.

ECA er i disse dage samlet til generalforsamling i den schweiziske storby, og det er et punkt på dagsordenen, som stjæler hele billedet. Hvordan skal Champions League og de øvrige europæiske klubturneringer udvikle sig efter 2024, hvor den nuværende cyklus udløber?

Tidligere på året spillede Agnelli hårdt ud i samarbejde med UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin. Til stor overraskelse foreslog Agnelli på et pressemøde i Amsterdam en plan, der ville sikre de største klubber i Europa faste pladser i Champions Leagues gruppespil. Uanset deres placeringer i de nationale ligaer.

Meningen var også at indføre op- og nedrykning mellem Champions League og Europa League. Samtidig skulle grupperne, som i dag er på fire hold, udvides til det dobbelte. Altså mange flere spilledage i Champions League.

Når man nærlæste forslaget, stod det klart, at hele 24 hold ville forsætte i Champions League det efterfølgende år.

Med op- og nedrykningsspillet ville konsekvensen blive, at der kun ville være fire pladser at spille om for mestrene fra de mindre nationer. Det vakte et ramaskrig, også blandt de danske klubber, og mandag i Schweiz, på det smukke hotel ved bredden af Genevesøen, måtte Andrea Agnelli erkende, at modstanden mod hans og Ceferins projekt er en død sild. Klubberne vil ganske enkelt ikke være med.

Det er noget af en begmand til Juventus-præsidenten, der på pressemødet i foråret i Holland mente, at det hele ville være på plads i december i år.

Nu må han erkende, at intet er på plads. Samme resultat er UEFA’s præsident også nået frem til. Aleksander Ceferin har aflyst flere møder om sagen, og han har i stedet meddelt, at der tidligst vil komme et nyt forslag efter årsskiftet.

Blandt modstanderne af Agnelli og Ceferins udspil har især FC København markeret sig. Sammen med Ajax Amsterdam og skotske Celtic fremlagde de danske mestre et alternativt forslag til, hvordan Champions League efter 2024 kan se ud. Det forslag fik i øvrigt mange anerkendende ord med på gangene på hotel Wilson i går.

I det københavnske udspil skal man kvalificere sig via resultaterne i den nationale liga. Samtidig skal den enkelte klubs europæiske resultater gennem 10 år tælle med. Var det system gældende i år, ville Ajax Amsterdam været gået direkte til gruppespillet, mens Atalanta fra Italien skulle igennem kvalifikationsspillet. Selv var FC København gået direkte til playoff.

Daniel Rommedahl er chef for FC Københavns internationale arbejde, og han var ikke utilfreds med forløbet i går i Geneve.

– Det, jeg hører fra mine kolleger, harmonerer meget godt med det, vi selv har været ude at sige. Vi skal beskytte vores nationale ligaer. Men selvfølgelig vil vi også gerne spille mere i Europa og tjene flere penge, men der skal være balance mellem os og de store klubber.

– Jeg tror, at flere og flere vil nå frem til, at vores forslag skal være en del af den fremtidige debat. Vi har rigtig meget til fælles med hollænderne, belgierne, østrigerne og tjekkerne, og det har jeg fornemmet i dag på vores møder.

– Men tror du ikke, at Agnelli og hans folk stadig vil forsøge at køre deres egen plan fra foråret igennem?

– De har selvfølgelig lavet planen, fordi de tror på den, men tanken om at 24 hold er sikre på at spille Champions League året efter blev skudt ned. De er klar over, at den er et problem. Den er folk ikke vilde med, siger Daniel Rommedahl.

Han stiller tirsdag op til valg til bestyrelsen i ECA. Der er tale om et kampvalg, men der er næppe tvivl om, at FC København sammen med Ajax og Celtic har fået mange venner blandt de mindre klubber. Og de er trods alt de fleste.

