Conor McGregor i stormvejr: Beskyldt for seksuelt overgreb

En kvinde hævder, at den irske UFC-stjerne Conor McGregor med hjælp fra sikkerhedspersonale forgreb sig på hende under en basketballkamp i den amerikanske by Miami fredag i sidste uge.

Det skriver det amerikanske sportsmedie ESPN, som er i besiddelse af juridiske dokumenter i sagen.

Hændelsen skulle være sket på Kaseya Center fredag aften lokal tid, hvor Miami Heat mødte Denver Nuggets i fjerde kamp af NBA-finaleserien.

Kvinden fortæller ifølge ESPN i et brev til irerens stab, at McGregor 'på voldelig vis' tvang sig på hende ude på et VIP-toilet.

Hun siger videre, at McGregor 'kyssede hende aggressivt', inden han forsøgte at tvinge hende til en række seksuelle forhold.

Politiet i Miami vil ikke bekræfte, at de har modtaget en henvendelse om McGregor, men oplyser til ESPN, at de efterforsker en hændelse, som blev anmeldt søndag.

Afviser beskyldningerne

Kvinden beskylder desuden sikkerhedspersonalet til kampen for at bistå Conor McGregor under hændelsen. Ifølge hende var det sikkerhedspersonalet, som adskilte hende fra sin ven og tvang hende ind på badeværelset.

Conor McGregor afviser via sin advokat, Barbara Llanes, beskyldningerne.

'Hr. McGregor lader sig ikke intimidere,' skriver Barbara Llanes.

Conor McGregor dyrker kampsporten MMA (Mixed Martial Arts) og kæmper i Ultimate Fighting Championship (UFC).

UFC skriver i en pressemeddelelse, at turneringen vil 'fortsætte med at indsamle detaljer om hændelsen'.

'UFC lader den juridiske proces gå sin gang, inden de udtaler sig igen,' skriver turneringen.

Miami Heat, der har hjemme på Kaseya Center, skriver i en udtalelse, at holdet er bekendt med beskyldningerne.

'Vi holder os fra at kommentere, mens vi venter på resultatet af efterforskningen,' skriver holdet.