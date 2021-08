Corona-hjælp til Danmark

Det skotske fodboldlandshold møder svækket op til VM-kvalifikationskampen mod Danmark på onsdag i Parken.

Skotterne må nemlig undvære Aston Villa-profilen John McGinn, da han er blevet smittet med coronavirus.

Det skriver midtbanespilleren på Twitter.

- Jeg er ærgerlig over at have misset de seneste to kampe og også misse kampen på onsdag på grund af en positiv coronatest. Heldigvis har jeg ingen symptomer, og jeg har det godt, skriver McGinn.

Han har spillet 36 landskampe og scoret ti mål siden debuten i en landskamp mod netop Danmark i 2016. Under sommerens EM var han fast mand for Skotland.

Som følge af smittetilfældet er skotternes centrale midtbane yderligere lammet. Tidligere har Manchester Uniteds Scott McTominay også meldt afbud til kampen efter at være blevet opereret for en lyskeskade. McTominay er jævnligt også blevet benyttet i Skotlands centerforsvar.

Landstræner Steve Clarke har selv valgt at se bort fra målmanden David Marshall, der var holdets førstekeeper under sommerens EM-slutrunde.

Skotland ligger nummer to i Danmarks VM-kvalifikationsgruppe med fem point for tre kampe. Danmark har maksimumpoint og kan med en sejr over skotterne tage yderligere et skridt mod næste års omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar.

Kampen mellem Danmark og Skotland begynder onsdag klokken 20.45.