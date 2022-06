Corona rammer sportsbegivenheder

Coronasmitte påvirker igen afviklingen af sportsbegivenheder flere steder i Europa.

Et smitteudbrud i den norske fodboldklub Jerv betyder, at Norges Fodboldforbund (NFF) ikke mener, at det er forsvarligt at gennemføre Jervs udekamp søndag mod Molde.

- Der skal meget til at udsætte kampe, men her er sygdomsomfanget så omfattende, og risikoen for at sende dem med fly til Molde er for stor, så vi er endt med en udsættelse, siger Nils Fisketjønn til forbundets hjemmeside.

Fisketjønn er konkurrencedirektør i NFF.

Fredag aften oplyste daglig leder i Jerv, Jon Ole Reinhardsen til avisen VG, at klubben ikke havde 15 spillere til rådighed til udekampen mod Molde. Ifølge Discovery var kun 11 Jerv-spillere tilgængelige til kampen.

Det er ikke kun i norsk fodbold, at spredningen af coronasmitte sætter sit præg på sporten.

Lørdag morgen har Canada trukket landets mandlige landshold i vandpolo ud af det igangværende VM i Budapest. Det er uvist, hvor mange af de canadiske spillere der er smittet.

I sidste uge satte coronasmitte i cykelfeltet også sit præg på flere cykelløb, og op mod 40 ryttere endte med at forlade Schweiz Rundt før tid.