Corona stjæler billedet

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): Fra hele Europa strømmede det mandagen igennem ind med fodboldpolitikere til det mondæne hotel Krasnapolsky i Amsterdam. I restauranten, med vinduer ud mod det centrale torv, Dam, var dagens tilbud østers i indtil flere forskellige udgaver.

Men det var hverken østers eller fodbold, der optog sindene hos de mange fodboldfolk, som tirsdag afvikler UEFA’s kongres i den hollandske metropol. Nej, emnet var i stedet coronavirussen og de mulige konsekvenser, den kan få for forårets fodboldkampe og ikke mindst for EM til juni, som blandt andet skal afvikles i Parken i København.

UEFA har allerede noteret, at der har været mange aflyste kampe i ikke mindst den italienske liga, og selv i UEFA’s egne turneringer har virussen medført, at opgør har været afviklet uden publikum.

Forbundets præsident, Aleksander Ceferin, tog selv fat på coronaen, da han på det lukkede møde i UEFA’s eksekutivkomite forsøgte at slå koldt vand i blodet. EM er ikke i fare sagde han, men slog samtidig fast, at UEFA nøje følger udviklingen og lytter til de råd, som kommer fra sundhedseksperterne på området.

De samme toner lyder fra DBU’s formand Jesper Møller, der er medlem af UEFA’s eksekutivkomite.

– Både Divisionsforeningen og DBU følger tæt situationen, og jeg kan ikke på nuværende tidspunkt forestille mig, at EM ikke bliver afviklet, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Møller kan ikke forestille sig, at EM i fodbold bliver aflyst. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tidligere mandag blev det oplyst, at VM i ishockey i Schweiz i maj muligvis risikerer at blive aflyst. De schweiziske myndigheder har på grund af coronavirussen indtil videre forbudt arrangementer, som samler mere end 1000 tilskuere.

EM i fodbold er netop i år en forunderlig størrelse. For at fejre 60-året for det første EM bliver turneringen afviklet i 12 byer i 12 forskellige lande.

Det betyder, at både spillere og publikum kommer til at flyve på kryds og tværs af Europa. I bagklogskabens ulideligt klare lys måske ikke den bedste beslutning i forbundets historie.

Åbningskampen 12. juni mellem Italien og Tyrkiet skal spilles hos de virusplagede italienere på Stadio Olympico i Rom, mens finalen spilles 12. juli på Wembley i London.

Parken i København lægger græs til tre indledende kampe og en kvartfinale. Som optakt til EM spiller det danske landshold to testkampe.

Mod Færøerne i Herning 27. marts og mod England på Wembley 31. marts. Jesper Møller frygter heller ikke for, at de to kampe kommer i fare for at blive aflyst eller at de skal afvikles uden tilskuere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

UEFA mangler værter

Da UEFA’s eksekutivkomite mandag skulle vælge værter for en række store arrangementer i 2021, 2022 og 2023, skete det helt uden sværdslag. Det viser sig nemlig, at hverken byer eller lande står i kø for at tage imod UEFA-familien.

Det er et billede, vi i forvejen kender fra den olympiske verden, hvor IOC har mere end vanskeligt ved at finde byer, der vil afholde legene, og så ender de ofte i lande, vi normalt ikke bryder os særlig meget om.

Sådan er det nu også i flere tilfælde hos UEFA.

Næste års kongres skal således holdes i Minsk i Hviderusland. Der var ikke andre ansøgere.

Europa League-finalen 2022 skal spilles i Budapest i Ungarn. Der var ikke andre ansøgere.

Kvindernes Champions League-finale i 2022 spilles på Juventus’ stadion i Torino. Der var ikke andre ansøgere.

Kvindernes Champions League-finale 2023 spilles i Eindhoven, Holland. Der var ikke andre ansøgere.

UEFA’s Supercup 2022 spilles i Helsinki, Finland. Der var ikke andre ansøgere.

UEFA’s Supercup 2023 spilles i Kazan, Rusland. Der var ikke andre ansøgere.

