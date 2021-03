Coronaen har fjernet Astralis' taktiske overlegenhed

Counter-Strike er et spil, hvor taktiske evner er lige så vigtige som i fodbold eller andre sportsgrene.

Men bryder man spillet ned, er det lige så simpelt, som hvis man gør det med fodbold. I fodbold handler det om at sparke bolden i mål. I Counter-Strike handler det om at få skudt modstanderne.

Lige præcis den forsimplede tilgang til spillet har vundet frem under coronapandemien, og det har ramt det danske stjernehold Astralis.

Det forklarer holdets Peter 'Dupreeh' Rasmussen, som sammen med holdkammeraterne torsdag tabte til amerikanske Evil Genuises i første gruppekamp ved ESL Pro League.

- Alle spiller lidt mere vovet i øjeblikket. Vi har altid været kendt for at spille taktisk og 'korrekt' Counter-Strike. Når vi får overtallet, så spiller vi procenterne, laver nogle ting sammen og arbejder på den måde, siger han.

En af årsagerne til ændringen i spillet for tiden skal ifølge flere af spillerne findes i, at alle kampe og turneringer foregår hjemmefra.

De store arenaer med mange tusinde tilskuere og det direkte pres fra fans er væk, mens myndighederne verden over forsøger at få bugt med coronapandemien.

Astralis' sjettemand, Lucas 'Bubzkji' Andersen, er selv kendt som en aggressiv spiller, og han mener, at spillertyper som ham selv har draget fordel af de manglende kampe foran livepublikum.

- Når man bare sidder derhjemme, så er der ikke det der pres fra publikum. Counter-Strike spilles på sin reneste måde nu, for der er ikke nogen, som er hæmmet af et ekstra pres, siger han og erindrer selv, hvordan det har kunnet spille ind.

- Jeg har siddet på scener før og følt, jeg lignede en komplet idiot, hvis ikke mit spil fungerede. Det kunne godt påvirke mig lidt. Der får man ikke den samme følelse derhjemme, fortæller han.

- Nu tænker man bare, at man lige dummede sig. Førhen kunne man høre publikums suk. På den måde er det positivt for mig, og sådan tror jeg, at mange har det.

Ikke desto mindre er det ikke den måde, Astralis er kendt for at spille på. Det mere uortodokse spil fra modstanderne har da også ramt holdet i de seneste turneringer, der er sluttet tidligere end normalt for de sejrsvante danskere.

Derfor er holdet nødt til at ændre sit spil, mener holdets største stjerne, Nicolai 'Dev1ce' Reedtz.

- Den store forskel er, at spillet bliver spillet mere individuelt. Folk tager flere dueller og spiller ikke Counter-Strike 'rigtigt', siger han.

- Det har nok bidt os lidt bagi nogle gange, at vi ikke har accepteret ændringen og fulgt med. Du behøver ikke at gøre det rigtige, hvis du bare er bedre til at skyde den anden, før han skyder dig. Så betyder det taktiske ikke så meget.

Astralis spiller sin anden gruppekamp ved ESL Pro League fredag klokken 19, hvor Team Liquid fra USA er modstanderen.