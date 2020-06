Coronaramte sportsfolk opfordres til grundig undersøgelse

Danske atleter, der er blevet smittet med coronavirus, bør blive grundigt undersøgt.

Det mener Team Danmark, der i en pressemeddelelse opfordrer coronaramte sportsfolk til at gennemgå en helbredsundersøgelse.

Det skyldes, at man endnu ikke ved, om coronavirus kan føre til længerevarende eller permanente skader.

- Vi vil gerne opfordre atleter, der er blevet testet positiv for Covid-19, til at henvende sig til os for at blive grundigt undersøgt, siger Team Danmarks læge Christoffer Brushøj i meddelelsen.

- Man ved endnu ikke meget om, hvor hurtigt man kan gå tilbage til fysisk træning og specielt genoptage hård træning på eliteniveau.

- Det er vigtigt at vide mere om for den enkelte atlets ydeevne, og for om det er sikkert at genoptage træning, siger han.

Atleterne skal blandt andet have taget blodprøver, gennemgå en lungefunktionsundersøgelse og have lavet en ultralydundersøgelse af hjertet.

Undersøgelsen skal gennemføres, før atleten genoptager sin vanlige træning, men efter at vedkommende ikke længere kan smitte andre.

- Ud fra svarene på undersøgelserne kan vi bedst muligt vejlede den enkelte atlet i forhold til at genoptage træningen på eliteniveau, siger Christoffer Brushøj.