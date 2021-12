Courtois stråler for Real Madrid

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Karim Benzema udbyggede sin føring på topscorerlisten i La Liga, da han med kampens enlige mål sørgede for en Real Madrid-sejr på 1-0 hjemme mod Athletic Bilbao.

Favoritterne måtte dog have en del hjælp fra målmand Thibaut Courtois for at hjemtage sejren, der sender Real Madrid syv point foran forfølgerne fra Atlético Madrid i tabellen. Atlético har dog en kamp til gode.

Gæsterne fra Bilbao havde egentlig et par fine tilbud i de første 45 minutter trods stort spilovertag til Real Madrid.

Især den hurtige angriber Iñaki Williams voldte favoritterne problemer med sine dybdeløb, men hans afslutninger var uskarpe.

Real Madrid kom også frem til gode tilbud, men først fem minutter før pausen lykkedes det Carlo Ancelottis tropper at komme i front.

Luka Modric ramte en ripost tæt under mål helt skidt, men bolden sprang heldigt hen til topscorer Karim Benzema, der let kunne dirigere den i det tomme mål til 1-0.

Midtvejs i anden halvleg burde midtstopperen Unai Nuñez have bragt balance i regnskabet, da han fik et helt frit hovedstød tæt under mål. Han fik dog kun snittet bolden, som gik lige forbi stolpen.

Athletic Bilbao kom frem til flere rigtig gode chancer for at få udlignet, men hjemmeholdets belgiske landsholdskeeper Thibaut Courtois viste, hvorfor han af mange regnes blandt verdens bedste.

Både med hænder og fødder stod han i vejen for gæsternes afslutninger og var sit holds bedste i en ellers jævn præstation.

Defensiven og ikke mindst den belgiske keeper holdt stand og sørgede for, at det fortsat er mere end 16 år siden, de baskiske gæster sidst vandt på Bernabeu.

Ved den lejlighed var Thomas Gravesen i startopstillingen for hovedstadsklubben.