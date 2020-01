1500 kroner for Andreas' liv: - Ville give alt for at få ham tilbage

Andreas' far glæder sig over, at retssagen mod bilisten, der påkørte hans søn, er overstået. Han tilføjer dog, at bødens størrelse på ingen måde kan sammenlignes med familiens tab

Det 18-årige cykel-talent Andreas Byskov Sarbo blev frontalt påkørt af en bil under et cykelløb i maj måned og mistede siden livet.

Ulykken fandt sted under cykelløbet Tour de Himmelfart ved Odder, hvor cykelrytteren havde begivet sig ud på løbets tredje etape.

I løbet af enkeltstarten nærmer cykel-talentet sig et lyskryds, hvor en bilist foretager et venstresving, selvom det grundet cykelløbet var forbudt at svinge i den retning.

Den 28-årige kvinde, som sad bag rettet, har forklaret hændelsen med, at hun ikke så nogen skilte, der skulle have oplyst om, at venstresving var forbudt.

Bilisten blev mandag idømt en bøde på 1500 kroner for episoden.

- Ville give alt

Bødens størrelse er ikke langt fra, hvad det ville koste for en cyklist at køre overfor rødt - nemlig 1000 kroner.

Det er dog ikke noget, Andreas' far, Mikkel Sarbo, bruger særligt mange kræfter på.

- Bøden har ikke nogen sammenhæng med vores tab. Jeg kan roligt skrive under på, at jeg ville give alt jeg ejer for at få ham tilbage, siger Mikkel Sarbo til Ekstra Bladet.

Mikkel Sarbo med sin søn Andreas Byskov Sarbo, der blev dræbt under en enkeltstart i Tour de Himmerland. Privatfoto

Den manglende sammenhæng bringer dog ingen harme frem hos Mikkel Sarbo, som i stedet retter fokus hen på mere ansvarlighed i trafikken.

- Jeg kan godt forstå, at det for mange kan virke mærkeligt med beløbet, og det er det da også for mig. Men frem for at blive aggressiv eller utilfreds, så skal vi glæde os over, at vi lever i en retsstat, hvor domstolene lader al usikkerhed komme tiltalte til gode – også selvom det i denne situation er ganske uforståeligt.

- Det er vigtigere for mig at opfordre til, at folk tænker sig om en ekstra gang, når de sætter sig ind i en bil. Så snart du får fat i rettet, så gælder det ikke kun dit eget men også andre menneskers liv.

Andreas Sarbo blev kun 18-år. Privatfoto

Mikkel har ikke haft kontakt med den 28-årige bilist, men han finder trøst i, at sagen er slut for alle parter, og han opfordrer til at huske på sagens mennesker.

- Jeg tror, man skal passe på med at dømme andre, vi bør i stedet fokusere på, hvad vi kan gøre for alle, der er bange for at miste eller har mistet - og især dem for hvem Andreas var en vigtig figur i deres liv.

- Det er vigtigt at huske på, at der ikke har været noget ønske om at gøre skade fra nogen. Den stakkels kvinde har også været igennem et vildt forløb, og det havde nok ikke ændret noget i hendes liv, hvis hun var blevet tildelt en større straf.

- Men der er mulighed for, at det kan ændre noget I vores allesammens liv, hvis vi begynder at se strengere på manglende hensyntagen i trafikken. Dommen betyder ikke, at vi som samfund har accepteret, at man som bilist ikke er tilstrækkeligt opmærksom.

Afslutningen af retssagen giver mere ro hos Mikkel, men såret er stadig for friskt til, at sørge-perioden skulle være overstået.

- Min sørgen stopper ikke, selvom der er afsagt dom. Sagens afslutning er blot et lille element blandt mange udfordrende oplevelser som følge af vores tab, men nu behøver jeg i hvert fald ikke længere tænke over denne del af det.

Fritager arrangørerne

Bilisten forklarede sig med, at hun ikke havde set skiltningen, men Mikkel ser ikke, at arrangørerne kunne have gjort det bedre.

- Jeg bliver nødt til at sige, at min holdning er meget klar i forhold til at arrangørerne. De havde gjort det tydeligt, at man ikke måtte køre der. Jeg ser ikke noget af skylden ligge på deres skuldre.

Mikkel Sarbo ser ikke, at de kunne have gjort mere og understreger videre vigtigheden af, at forældre kan sende deres børn trygt ud i trafikken.

- Vi bliver nødt til at sørge for, at børn skal kunne køre cykelløb uden, at de skal frygte for deres liv. Fremfor at blive skræmt af vores tragiske episode, så bliver vi alle nødt til at se frem og sørge for det ikke sker igen.

