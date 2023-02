16-årig cykelrytter dræbt i løbsulykke

Den unge rytter Jerónimo Jaramillo kom ud for en ulykke med få kilometer til målstregen og afgik senere ved døden

Cykel-Colombia er i sorg.

Bare 16-årige Jerónimo Jaramillo er død, efter han kom ud for en ulykke under et løb.

Det skete blot få kilometer fra målstregen på anden etape af Ciudad Santiago de Arma - Rionegro Cycling Classic, skriver sportsavisen AS' colombianske udgave.

'Efter ulykken blev alle procedurer aktiveret for at hjælpe ham og bevare hans liv. Jerónimo blev overført til Puerto Boyacá Hospitalet,' skriver Antioquia Cycling League. Løbet bliver blandt andet kørt i det colombianske område Antioquia.

'Tidligt torsdag afgik Jerónimo ved døden på grund af følgerne fra ulykken. Hele feltet er i dyb sorg.'

Huskes for sin venlighed

Jaramillo kørte for holdet Itaca-Cobelén.

Også det colombianske cykelforbund mindes ham.

'Det efterlader os med et dybt tomrum, og han vil altid blive husket for sin venlighed, sin styrke og sit ønske om at blive professionel cykelrytter.'

'På vegne af den store cykelfamilie og alle vores administrative medarbejdere, sender vi vores dybeste medfølelse og vores budskab om solidaritet til forældrene Germán og Carolina, deres andre pårørende, venner, holdkammerater, trænere og Antioquia Cycling League, i dette svære øjeblik.'