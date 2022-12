1,6 mio. så Tour de France i Danmark

At sommerens Tour de France-start i Danmark blev lidt af et tilløbsstykke, behøvede man blot at se få minutter af etaperne i tv for at opdage.

Cykelfans og almindeligt nysgerrige stod skulder ved skulder og nogle steder i flere rækker langs ruten for at se en samling af verdens bedste cykelryttere slå sig løs på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Nu har arrangørerne af den danske Tour-start forsøgt at få sat tal på tilstrømningen. Så præcist, som det nu kan lade sig gøre til et arrangement uden billetsalg og tælleapparater.

Med hjælp fra en ny målemetode lander det samlede tilskuertal på godt 1,6 millioner - eller helt præcist 1.664.789 mennesker fordelt på de tre etaper.

Det fremgår af en rapport, der er bestilt og betalt af Grand Depart Copenhagen Denmark og udarbejdet af analysebureauet Geelmuyden Kiese.

640.000 til enkeltstart

Målingen er foretaget på baggrund af mobildata leveret af teleselskabet 3. Ved hjælp af data fra 3's antenner, har selskabet kunnet måle bevægelsesmønstrene langs ruten.

Kundedemografien i 3 er derefter blevet målt op mod landets samlede demografiske fordeling.

Ifølge rapporten anses metoden for at give en mere præcis og detaljeret måling, end man har fået tidligere.

Tallet inkluderer besøgende, pendlere og indbyggere i start- og målområdet og langs ruten. Personer i transit er ikke medregnet.

Flest tilskuere var der til enkeltstarten i København, hvor knap 640.000 dukkede op.

Magisk holdpræsentation

Dagen efter var der omkring 560.000 mennesker på etapen fra Roskilde til Nyborg, mens den sidste tur mellem Vejle og Sønderborg samlede 465.652, ifølge målingen.

Overborgmester i København og bestyrelsesformand i Grand Depart Copenhagen Denmark Sophie Hæstorp Andersen kalder Tour de France en 'folkefest uden lige'.

- Fra en magisk holdpræsentation i Tivoli over tre fantastiske etaper til Jonas Vingegaards sejr og hyldest på balkonen foran en fyldt rådhusplads.

- Med over 1,6 mio. tilskuere langs landevejene, masser af turister og en superflot international eksponering er vi utroligt tilfredse og stolte, siger Sophie Hæstorp Andersen.