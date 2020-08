19-årigt dansk cykeltalent bliver holdkammerat med Sagan

Den 19-årige danske cykelrytter Frederik Wandahl fortsætter karrieren på cykelsportens højeste niveau, World Touren.

Den unge dansker skifter således fra danske Coloquick til Bora-Hansgrohe, hvor han har underskrevet en treårig aftale.

Det oplyser det tyske mandskab på sin hjemmeside.

- Jeg er rigtig glad for at få mulighed for at fortsætte min udvikling hos Bora-Hansgrohe. Det var vigtigt for mig, da jeg skulle vælge hold. De har de rigtige folk til at sikre mig optimal udvikling, siger Frederik Wandahl.

Hos Bora bliver han blandt andre holdkammerat med den tredobbelte verdensmester Peter Sagan og polske Rafal Majka.

Ifølge cykelsitet Feltet.dk bliver Wandahl den yngste dansker nogensinde til at køre på World Touren.

- Ingen af os ved lige nu, hvor vejen vil føre mig hen. Jeg er en god klatrer, men har også en god afslutning. Det kunne godt passe til et løb som Liège-Bastogne-Liège, siger Frederik Wandahl på Boras hjemmeside.