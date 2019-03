20-doblet siden Bjarne Riis: - Hyklerisk at sige stop

Bradley Wiggins mener ikke, at man kan tale for lønloft i cykling

Team Sky har været dominerende i cykelverdenen siden 2010. Fra og med maj måneds Tour de Yorkshire bliver holdet til Team Ineos med Storbritanniens rigeste mand Jim Ratcliffe i ryggen.

Meldingerne går på, at holdet får et budget på omkring 300 millioner kroner, og det har fået UCI-præsident David Lappartient til at forklare, at et lønloft er noget, der skal diskuteres.

Skys første Tour de France-vinder Bradley Wiggins går dog ikke ind for lønloft.

- Det er svært at sidde her og forsøge ikke at være hyklerisk og sige, at de burde have et lønloft, for da vi selv var ryttere, der ville vi have så meget som muligt, mens vi kunne, fordi det er så kort en karriere, siger Wiggins til Eurosport.

- Det er kun cirka 20 år siden, at Bjarne Riis fik 1,5 millioner for at vinde Tour de France i 1996. Når man sammenligner med, hvad de drenge får i dag... Selv for 10 år siden fik folk som Andy Schleck omkring 7,5 millioner kroner, men nu tjener de jo 30 millioner kroner.

- Du kan ikke sidde nu og sige 'vi er nødt til at have et lønloft for at gøre det bedre'.

David Brailsford har været manden bag Skys succes hidtil.

- Dave har altid sagt 'Jeg følger ikke, hvad sporten gør nu, men jeg prøver at kigge på, hvor jeg vil have sporten om 10 år, og så gøre det nu', siger Wiggins.

- Det er meget visionært, og andre folk tænker ikke på den måde. Du beøver selvfølgelig også pengene for at gøre det.

- Sådan var det med kontorerne, busserne, køkkener og hver enkelt rytters egen vaskemaskine. Alt det er så avanceret i forhold til, hvad andre tænker - franske systemer med en baguette og en kande cola ved målstregen. Det er to verdener.

- Du kan sige, at det ødelægger sporten. Men er David ham, der har problemet, eller er det de andre, der skal følge med ham? Den er svær, men i øjeblikket bliver forskellen bare større og større på Grand Tour-niveau, mens der er konkurrence i en-dags-løbene, siger Wiggins.

Team Sky har vundet seks af de seneste syv udgaver af Tour de France. Bradley Wiggins vandt i 2012 og Geraint Thomas vandt i 2018, mens Chris Froome vandt både i 2013, 2015, 2016 og 2017.

