22-årig dansker i kæmpe triumf

Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark Rundt, har igen fået en dansk vinder.

22-årige Niklas Larsen fra ColoQuick-holdet forsvarede søndag sin føring i det samlede klassement på 5. og sidste etape, der gik fra Roskilde til Frederiksberg.

Etapesejren gik til den belgiske mester, Tim Merlier, der henviste Bryan Coquard og Jasper De Buyst til henholdsvis anden- og tredjepladsen i den karakteristiske massespurt på Frederiksberg Allé.

Det var andet år i træk, at Merlier vandt på den brede boulevard.

Larsen selv var en del af den forreste gruppe og blev dermed ikke truet i klassementet. Han vandt foran Jumbo-Vismas Jonas Vingegaard, mens Riwal-danskeren Rasmus Quaade fuldendte et rent dansk podie.

Forud for den afsluttende etape på 165 kilometer var der kun syv sekunder mellem nummer et og tre i det samlede regnskab.

Med den tætte topstrid in mente var der meget på spil på sidste etape, hvor seks ryttere fik hul til feltet i et udbrud.

Her sad blandt andre de danske ryttere Mads Würtz Schmidt og Martin Mortensen, men ingen af dem endte med at køre med om sejren.

Udbruddet støvsugede til gengæld bonussekunderne på de indlagte spurter og eliminerede på den måde den første trussel i klassementet for Niklas Larsen og ColoQuick-mandskabet.

Da der var to omgange tilbage, var det dog kun Mortensen og Sunwebs Martin Salmon, der var tilbage i frontgruppen.

Men også de blev spist af det jagtende felt med cirka ni kilometer til mål, og så gik turen ellers i samlet flok mod Frederiksberg Allé for feltet på den sidste af ti omgange.

ColoQuicks Julius Johansen førte feltet ind på den sidste kilometer med Larsen i anden position, og alle potentielle overraskelsesangreb blev på den måde afværget.

Feltet blev dog splittet, men Larsen sørgede for at holde sig fremme, mens Vingegaard og Quaade måtte se Lasse Norman Hansen komme snublende tæt på podiet.

Merlier var et stykke bag de forreste, da han åbnede spurten, men belgierens tophastighed kunne ingen af de andre matche.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Hyldes af kolleger

Der bliver ikke sparet på de flotte ord, når Niklas Larsens præstation ved PostNord Danmark Rundt skal beskrives.

Den 22-årige ColoQuick-rytter sluttede søndag som samlet vinder af det danske landevejsløb, og det får flere af konkurrenterne fra feltet til at tage hatten af for det unge talent.

Ikke mindst hans holdkammerat fra det danske banelandshold Lasse Norman Hansen.

- Niklas er en vanvittig god cykelrytter, og han har forberedt sig rigtig seriøst til det her cykelløb, så det er fuldt fortjent, at han står med førertrøjen, siger Norman Hansen.

Han vandt årets kongeetape, som også var den etape, hvor Niklas Larsen snuppede førertrøjen fra Mads Würtz Schmidt.

Og selv om den danske Tour-rytter ærgrer sig over, at han måtte afgive trøjen, så roser han Niklas Larsen, som han kørte på hold med i 2016 på Team Trefor - det nuværende Team Waoo.

- Dengang viste han også rigtig gode takter og viste, at han havde et stort talent. Men den måde, han har kørt det her løb på, har været vildt flot. Jeg er rigtig imponeret.

- Han har forberedt sig rigtigt flot og kørt sindssygt stærkt, og i mine øjne har han bare været den allerbedste mand. Hatten af for ham. Det er flot, hvad han og ColoQuick har præsteret, siger Mads Würtz Schmidt.

Niklas Larsen vandt foran Jonas Vingegaard, der kører for World Tour-holdet Jumbo-Visma. Og også han har kun positive ting at sige om sin konkurrent.

- Han er et kæmpestort talent. Det er ekstremt flot, at han vinder det her løb. Jeg ønsker ham alt det bedste, for han er virkelig en god gut.

- Jeg håber, jeg kommer til at være holdkammerat med ham i fremtiden, så han ikke skal være min konkurrent, siger Jonas Vingegaard.

