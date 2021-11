41-årig legende snupper et år mere

Den 41-årige cykelrytter Alejandro Valverde fortsætter karrieren et år mere.

Han har underskrevet en ny etårig kontrakt, annoncerer hans hold, Movistar, på Twitter.

- Jeg er glad for at annoncere, at jeg cykler et år mere med familien, skriver Valverde selv i et Twitter-opslag.

Og den nye kontrakt bliver 2018-verdensmesterens sidste.

I den forgangne uge fortalte Alejandro Valverde til radiokanalen Radio Nacional de España, at 2022 bliver hans sidste år på cyklen.

Valverde har et af cykelsportens mest imponerende cv'er. Ud over verdensmesterskabet har han i sine 19 år som professionel blandt andet vundet Vuelta a España samlet i 2009.

Det er videre blevet til fire sejre i Liège-Bastogne-Liège, fem sejre i Fleche Wallonne, 12 etapesejre i Vueltaen og fire etapesejre i Tour de France.

I 2015 nåede han også podiet i Paris i Tour de France, da det blev til en samlet tredjeplads.

Efter at 2020 bød på nul sejre, viste spanieren i denne sæson, at han stadig kan vinde, da det blev til tre sejre.

Han har siden 2005 kørt på Movistar-holdet, hvor han er holdkammerat med danske Mathias Norsgaard.