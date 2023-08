48 sving i Glasgow kan afgøre VM

Landstræner Anders Lund har været inde og besigtige ruten til weekendens VM, og det er ifølge ham en rute, der er så hård og teknisk, at et stærkt hold omkring kaptajnerne vil være essentielt

Søndag skal de danske cykelstjerner i kamp, når der skal findes en verdensmester for herreeliten.

Landstræneren Anders Lund fortæller til Ekstra Bladet, hvad det er for et løb, vi kan forvente, der kommer til at udfolde sig, når der skal køres 270 kilometer i Skotland, hvoraf de fleste vil blive afviklet på en hidsig omgang inde i centrum af byen Glasgow.

- Det bliver et meget vanskeligt cykelløb. Vi har lige været inde og se omgangen, hvor den var lukket for trafik, så rytterne og jeg kunne se den ordentligt.

Kan ikke holde til det

Ruten er præget af en skrap stigning og umenneskeligt mange sving. Ja faktisk hele 48 af slagsen på de bare 14,3 kilometer, som rytterne skal køre ti gange.

Det kommer til at præge cykelløbet markant, forklarer Anders Lund.

Annonce:

- Det er helt entydigt en meget speciel omgang med mange sving. Så tit vil feltet være strukket ud og være i gang med at tage flere sving samtidig.

- Det kan et felt ikke holde til, så der vil være massiv udskilning. Så det er altafgørende at sidde rigtigt for ikke at bruge for mange kræfter, men også for bare ikke at blive sat.

Mads Pedersen og Kasper Asgreen var forleden på scenen sammen i Tivoli. Søndag er de Danmarks kaptajner ved VM. Foto: Gregers Tycho

Sving giver visse lande fordel

De mange sving giver visse nationer en fordel i løbet, når den hektiske omgang skal køres: Det handler om at sidde godt fremme og undgå at blive fanget på den forkerte side, når den levende organisme, et cykelfelt er, knækker over, forklarer Lund.

- Den ligger godt til de hold, der har mange stærke ryttere. En holdindsats kan gøre meget og bringe et hold i den rigtige situation og faktisk splitte et felt (på den omgang, red.). Et hold kan gøre noget, og det kan gøre løbet hårdt og sikre kaptajnernes gode position, så de sparer kræfter, imens de andre lider.

Annonce:

- Så den (ruten, red.) favoriserer landshold med mange ryttere, men ruten er også så hård, at den i sidste ende vil favorisere den rytter, der har gode ben. Så jeg tror, det bliver et VM, der bliver afgjort på styrke, men det er klart, at jo bedre holdet er, jo større mulighed har du for at have bevaret de gode ben til finalen, når det skal afgøres.

Mattias Skjelmose kan blive en joker ved VM. Polfoto/Jens Dresling

De seks i tjeneste for to - men

Danmark er en af ni nationer, der har otte mand til start i søndagens løb.

Men ifølge Anders Lund er det særligt to ryttere, det drejer sig om, når taktikken skal lægges for løbet.

- Vi har to dedikerede kaptajner i Mads Pedersen og Kasper Asgreen, og det betyder, at det er de andres opgave at få kaptajnerne rigtigt ind til tingene.

Lund har dog ikke bare tænkt sig at gøre de resterende seks ryttere til trækæsler. Når arsenalet tæller stjerner som Mattias Skjelmose og Søren Kragh Andersen, skal de bruge offensivt.

- Ultimativt er deres opgave at støtte kaptajnerne. Hvad end det er ved at være med i et angreb eller hente en gruppe, som vi misser. Så er det klart. At sidder de der og kører det hjem, ja, så rummer det en chance for de to. Men som udgangspunkt er vores største chance for at blive verdensmester enten Mads eller Kasper.

Herreelitens linjeløb køres søndag på en 272 kilometer lang rute.