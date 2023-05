70 km/t.: Dansker ramte stort hul

Der var ikke kørt mange kilometer af Liège-Bastogne-Liège, da både danske Mikkel Honoré og verdensstjerne Tadej Pogacar styrtede.

Tv-transmissionen var ikke engang begyndt endnu.

Den danske EF Education Easypost-rytter fortæller små tre uger senere til TV 2 Sport, hvad der forårsagede styrtet.

- Vi kørte på en lang, lige vej, hvor jeg ramte et hul, som var så stort, at mit forhjul eksploderede. Det skete med 70-75 kilometer i timen, så der var ikke så meget at gøre.

- Jeg ramte asfalten med mit hoved først og lavede en masse kolbøtter. Når jeg tænker over det i dag, er jeg faktisk glad for, at der ikke skete mere, for det kunne være endt meget værre, siger Honoré til tv-stationen og forklarer, at han efterfølgende i Danmark måtte tage på hospitalet med hjernerystelse.

Verdens vel nok bedste cykelrytter Pogacar styrtede lige bag Honoré og måtte også udgå af forårsklassikeren.

Efterfølgende sendte han en hilsen på Instagram til danskeren.

'Jeg er heldig med kun et brækket håndled efter det vilde styrt. Jeg ønsker det bedste for Mikkel Honoré, der røg ned langt hårdere end mig.'