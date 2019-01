90-årig rekordrytter knaldet for doping

Mens superstjernen Alberto Contador i 2010 kun opnåede latterliggørelse ved at hævde sig forurenet med doping via en bøf, er det lykkedes en amerikansk amatørrytter at slippe for karantæne ved hjælp af selvsamme forklaring.

Carl Grove, hedder rytteren, som i juli satte verdensrekord i sprint for 90-94-årige ryttere. 90-årige Grove leverede dagen før løbet en ren dopingprøve, men da kontrollørerne vendte tilbage og bad om endnu en urinprøve, da han havde erobret verdensrekorden, faldt hammeren.

Prøven var positiv for det forbudte epitrenbolon, skriver det amerikanske antidopingagentur USADA på sin hjemmeside. Epitrenbolon tilhører gruppen af anabole steroider.

Grove erklærede sig uskyldig og forklarede antidopingmyndighederne, at han aftenen før løbet havde spist bøfkød, som muligvis kunne forklare den positive prøve. USADA's efterforskning viste, at det var 'mere sandsynligt end ikke sandsynligt', at det ulovlige stof kom fra Groves aftensmad.

Under efterforskningen kom det videre frem, skriver USADA, at Grove havde brugt kosttilskud, som viste sig at indeholde spor af det forbudte stof clomifen. Det er et middel, der bruges i fertilitetsbehandling af kvinder.

Da stoffet ikke var deklareret på det pågældende kosttilskud, var Grove ikke hjemfalden til straf i den del af sagen.

Da enhver rytter til enhver tid er ansvarlig for, hvad der måtte findes i hans krop, slipper Grove ikke uplettet ud af dopingsagen. Han har fået en advarsel og har mistet sin verdensrekord.

TV-program chokerer: 12 ryttere brugte motordoping i Touren

Se også: Opsigtsvækkende doping-undskyldning: 'OL-atleter dyrkede sex'

Se også: OL-veteran har ofret alt: Hjemløs, forgældet – og favorit

Kokain, utroskab og en alt for skarp tunge: Tennisdarling satte det hele over styr

Se også: Sikke en klovn: Taget med syv (!) forbudte stoffer i blodet