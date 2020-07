Tirsdag blev det meldt ud, at Tour de France i 2021 bliver rykket en uge frem, så det franske etapeløb begynder 26. juni i stedet for 2. juli, som det var planlagt, hvor København skulle lægge asfalt til første etape.

Officielt: Touren 2021 flyttes

Men allerede nu har de danske Tour-arrangører en plan for, hvornår Touren i stedet skal starte i Danmark.

Det erfarer Ekstra Bladet, der har talt med flere kilder.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det nemlig ikke længere et ønske for de danske Tour-arrangører at afholde det store event i 2021. I stedet er fokus rettet mod 2022, hvor man lige nu er i forhandlinger med ASO om at kunne afvikle løbet på dansk grund.

Allerede fredag kunne Københavns overborgmester, Frank Jensen, melde ud, at man var i forhandlinger med franske ASO om at rykke Tour-starten i Danmark.

- Det er mest sandsynligt, at Tour-starten i Danmark flyttes til 2022. Vi prøver at få det til at ske i 2021, men hvis vi holder fast i 2021, bliver det meget klemt. Det vil give bedre eksponering til løbet i Danmark, hvis man venter et år og ikke forcerer Tour-starten igennem næste år, udtalte han til DR.

Der var glæde at spore tidligere på året, da Tour-starten i 2021 blev præsenteret i Danmark. Dette ser dog ikke ud til at blive til noget. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har talt med den franske journalist Philippe Priser hos mediet Le Télegramme, der fortæller, at den franske region Bretagne rigtigt nok er meget tæt på at lande Tour de France-starten i 2021, som mediet i sidste uge meldte ud.

- Hvor sandsynligt er det, at Touren begynder i Bretagne i 2021?

- Det er vel 98 procent sikkert. Vi har ikke hørt noget fra ASO, og der er ikke yderligere info. Jeg kan dog bekræfte, at Bretagne er meget tæt på Tour-starten i 2021, oplyser Philippe Priser til Ekstra Bladet.

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, der er medarrangør af Tour-starten i Danmark, forventer heller ikke, at løbet starter på dansk grund i 2021.

- Jeg tror ikke, at der er særlig stor chance for, at løbet starter i Danmark næste år. Jeg har dog ikke hørt noget om det endnu, siger han til Ekstra Bladet.

Rykkes en uge frem

Og netop den udmelding er bestemt ikke blevet mindre, efter at Den Internationale Cykleunion (UCI) tirsdag aften kunne meddele, at Tour de France ville blive rykket en uge frem i 2021, så det ikke kolliderer med næste års OL.

Hermed vil den franske Grand Tour løbe af stablen 26. juni og slutte 18. juli i 2021 og altså ikke 2. juli, som det ellers var planlagt.

Det har hele tiden været et ønske for ASO at rykke løbet længere frem i kalenderen for at undgå, at stjernerne vælger at deltage ved OL i stedet for i det franske etapeløb.

Men de danske arrangører med Frank Jensen i spidsen har tidligere været klar i mælet omkring en mulig fremrykning af løbet. Det ønsker man nemlig ikke, da Danmark i 2021 også skal være vært for EM i fodbold, hvor der skal spilles fire kampe i København. Tre gruppekampe og en kvartfinale, som skal spilles 28. juni.

Dermed ville de to begivenheder ramle sammen, hvis Tour-starten skulle stå i København 26. juni med en enkeltstart i de københavnske gader. Og netop dette ønsker de danske arrangører ikke, hvorfor det ikke bliver nogen mulighed ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Frank Jensen, men han er på ferie, hvorfor det ikke har været muligt.

